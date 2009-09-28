از عملکرد برخی شاگردانم راضی نیستم/ قهرمانی دور از دسترس نبود

محمد بنا پس از کسب نایب قهرمانی جهان با تیم ملی کشتی فرنگی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: کسب عنوان نایب قهرمانی جهان برای نخستین بار در طول پنجاه ودوبار برگزاری این رقابتها یک رکورد تاریخی بود. البته ما می توانسیم قهرمان جهان شویم و شاگردان من توانایی کسب چهار مدال طلای جهان را داشتند.

وی ادامه داد: این عنوان نایب قهرمانی را که برای نخستین بار بدست آمد به مربیان سازنده سراسر کشور که نقش بسیار پر رنگی در رشد و حرکت روبه جلوی کشتی فرنگی داشتند تقدیم می کنم و امیدوارم این رقابتها سر آغازی برای موفقیت در رقابتهای مهم پیش رو از جمله بازیهای آسیایی گوانگ جو و در نهایت المپیک 2012 لندن باشد.

بنا اظهار داشت: درمجموع کسب عنوان نایب قهرمانی بسیار ارزشمند است اما اگر برخی نفرات ما کشتی های بهتری مقابل حریفان به نمایش می گذاشتند و ناداوری در کشتی علیزاده رخ نمی داد حتی کسب عنوان قهرمانی نیز دور از دسترس نبود زیرا ما تنها با پنج امتیاز نسبت به تیم ترکیه در جایگاه دوم قرار گرفتیم.

دارنده مدال نقره جهان تصریح کرد: برخی کشتی گیران کشورمان در حد انتظار ظاهر نشدند ولی در مجموع از عملکرد شاگردانم راضی هستم.

وی تاکید کرد: از تمامی کسانی که ما را در راه بدست آوردن این عنوان و قرار گرفتن برای نخستین بار بر روی سکو جهان همراهی کرده اند به ویژه رئیس و مسئولان فدراسیون کشتی و مربیان سازنده و تمامی علاقمندان به کشتی فرنگی تشکر می کنم و این جام را به آنها تقدیم می کنم.