از عملکردم راضی هستم / امیدوارم در آینده بهتر نتیجه بگیرم

حبیب الله اخلاقی کشتی گیر فرنگی کار وزن 84 کیلوگرم کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به تمرینات بسیار خوبی که در اردوهای تیم ملی پشت سر گذاشتم از نظر بدنی در شرایط بسیار خوبی قرار داشتم و پس از پایان مسابقات این توانایی را داشتم تا یکبار دیگر به مبارزه با حریفانم بپردازم.

وی اظهار داشت: در کشتی با قهرمان جهان و المپیک از روسیه می دانستم با شکست نیز چیزی را از دست نمی دهم بنابراین هیچ استرسی نداشتم و موفق شدم این کشتی گیر سرشناس را در سه تایم شکست دهم.

اخلاقی ادامه داد: این اولین حضور من در رقابتهای جهانی بود و پیش از این در دو جام وهبی امره ترکیه و جایزه بزرگ باکو نیز توانستم با شکست بسیاری از حریفان سرشناس صاحب مدال طلا شوم.

وی درپایان خاطر نشان کرد: می توانستم مقابل حریف فرانسوی در مرحله نیمه نهایی پیروز شوم ولی امیدوارم در رقابتهای آینده بتوانم مدال خوشرنگ تری را کسب کنم.