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۶ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۲۸

چهار هزار دانش آموز عشایری کهگیلویه و بویراحمد در دامان طبیعت تحصیل می کنند

چهار هزار دانش آموز عشایری کهگیلویه و بویراحمد در دامان طبیعت تحصیل می کنند

یاسوج - خبرگزاری مهر: رئیس آموزش پرورش عشایر کهگیلویه و بویراحمد گفت: بالغ بر چهار هزار دانش آموز عشایری این استان در دامان طبیعت سال تحصیلی جدید خود را آغاز کردند.

منوچهر بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: این دانش آموزان در سه دوره تحصیلی و در 150 مدرسه ابتدائی، 13 مدرسه راهنمایی و 12 دبیرستان و دو مرکز پیش دانشگاهی شبانه روزی مشغول به تحصیل هستند.

وی بیان کرد: مدارس عشایری استان شامل سه بخش سیار، نیمه سیار و ثابت هستند که در ییلاق و قشلاق و در مسیر 40 تا 400 کیلومتری کوچ همراه با ایل به فعالیت مشغول هستند.

بهمنی بیان داشت: دانش‌آموزان دبیرستانی عشایر نیز در مراکز شبانه ‌روزی عشایری پسرانه و دخترانه به تحصیل خود ادامه می‌دهند.

بهمنی اظهار داشت: ییلاق عشایر این استان در شهرستانهای بویراحمد، دنا و بخشی از استانهای فارس، اصفهان و چهارمحال و بختیاری و قشلاق آنها در مناطق گرمسیری گچساران و کهگیلویه در استان و بخشی از استانهای خوزستان و فارس است.

وی یادآور شد: مدارس عشایری در سال تحصیلی جدید به گونه ای ساماندهی شده اند که هیچ دانش‌آموز عشایری به علت شرایط نامساعد جغرافیایی و صعب العبور بودن مناطق از تحصیل باز نماند.

کد مطلب 954093

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