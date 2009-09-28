چهار هزار دانش آموز عشایری کهگیلویه و بویراحمد در دامان طبیعت تحصیل می کنند

منوچهر بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: این دانش آموزان در سه دوره تحصیلی و در 150 مدرسه ابتدائی، 13 مدرسه راهنمایی و 12 دبیرستان و دو مرکز پیش دانشگاهی شبانه روزی مشغول به تحصیل هستند.

وی بیان کرد: مدارس عشایری استان شامل سه بخش سیار، نیمه سیار و ثابت هستند که در ییلاق و قشلاق و در مسیر 40 تا 400 کیلومتری کوچ همراه با ایل به فعالیت مشغول هستند.

بهمنی بیان داشت: دانش‌آموزان دبیرستانی عشایر نیز در مراکز شبانه ‌روزی عشایری پسرانه و دخترانه به تحصیل خود ادامه می‌دهند

بهمنی اظهار داشت: ییلاق عشایر این استان در شهرستانهای بویراحمد، دنا و بخشی از استانهای فارس، اصفهان و چهارمحال و بختیاری و قشلاق آنها در مناطق گرمسیری گچساران و کهگیلویه در استان و بخشی از استانهای خوزستان و فارس است .