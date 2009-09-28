هزینه 55 میلیارد ریال در مرکز تشخیص بیماریهای طیور شمال کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مجید مختاری ظهر دوشنبه در جلسه پیگیری مصوبات سفر بخش جهاد کشاورزی افزود: فاز نخست این مرکز به عنوان یکی از مصوبات سفر هیئت دولت در سفر دوم به بهره برداری رسید.

مختاری با بیان اینکه با توجه به هزینه های صورت گرفته بهره برداری خاصی از این مرکز نمی شود، تصریح کرد: مسئولین وزارتخانه انتظار دارند که از اعتبارات استانی نیز در پروژه هزینه شود.

وی با اشاره به اینکه نه ماه از راه اندازی مرکز تشخیص بیماری های طیور دوک می گذرد، ادامه داد: اداره کل دامپزشکی مازندران در هزینه های جاری مشکلات فراوانی دارد ولی در این نه ماه کلیه هزینه های این مرکز را تقبل کرده است.

مدیر کل دامپزشکی استان مازندران با بیان اینکه در سال گذشته سه دستگاه خودرو به این مرکز اختصاص یافت، تصریح کرد:‌این مرکز در جهت بهره برداری نیازمند چارت سازمانی و تجهیزات است.

وی خاطرنشان کرد:‌ این پروژه در دو فاز طراحی شده بود و به علت طولانی شدن اجرای مرحله اول، طبق تصمیم گیری در مصوبه دور اول هیئت دولت به مازندران تجهیزات و توسعه طرح در حد فاز اول کافی تشخیص داده شد.

مختاری با اشاره به اینکه ‌این مرکز در حال حاضر تنها کارهای استانی را انجام می دهد، اظهار داشت: با توجه به عدم تکمیل پروژه و نرسیدن به اهداف مورد نظر طرح این مرکز توانایی انجام طرحهای ملی و بین المللی را ندارد.

به گفته وی، در حال حاضر تنها از یک صدم ظرفیت این مرکز بهره برداری می شود.