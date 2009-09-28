فرانک رازقی اسکویی در گفتگو با خبرنگار مهر "مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه" را بالاترین مرکز صدور گواهی در ساختار سلسله مراتبی مراکز صدور گواهی الکترونیکی در کشور توصیف کرد و گفت: این مرکز که وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است با کسب مجوز از شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی فعالیت دارد و در واقع نقطه اطمینان زیرساخت کلید عمومی کشور به شمار می رود.

وی به فعالیتهای این مرکز در زمینه صدور گواهی های دیجیتال اشاره کرد و ایجاد مراکز ریشه و میانی بازرگانی را از آخرین اقدامات این مرکز نام برد و افزود: از آنجایی که ایجاد مراکز میانی هزینه های زیادی در بر دارد در جلسه مورخ 19/2/1388 شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی، مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی بازرگانی را با توسعه حوزه فعالیت به تمام بخشهای دولتی به مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی عام تغییر داد. به این ترتیب تمامی دستگاهها می توانند از خدمات مرکز میانی عام در صدور انواع گواهیهای الکترونیکی استفاده کنند.

اسکویی با اشاره به توسعه فعالیتهای این مرکز در زمینه صدور گواهی دیجیتال اظهار داشت: در حال حاضر ما قادر هستیم سرویسهای مورد نیاز دستگاهها و ارگانها در زمینه صدور گواهی دیجیتال را ارائه کنیم.

وی ادامه داد: درحال حاضر گواهیهایی که مرکز میانی عام صادر می کند دارای اعتبار یکساله است و گواهیهای صادره بعد از گذشت یکسال فاقد اعتبار هستند و متقاضیان باید مجددا تقاضای صدور گواهی کنند. البته با توجه به طرح توسعه مرکز میانی عام و تصویب چهار سطح اطمینان گواهیها در شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی به زودی گواهیهایی با طول عمر بیشتر و تنوع در کاربرد و سطوح اطمینان صادر خواهد شد.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی از اجرای طرح پایلوت صدور امضای دیجیتال برای بازرگانان در چهار استان کشور خبر داد و به مهر گفت: تاکنون بازرگانان کشور برای ثبت سفارش خود در سیستم "ثبتارش" یکسری گواهی دیجیتال دریافت کرده بودند ولی استفاده از این گواهیها اجباری نبود و افراد دارای گواهی دیجیتال می توانستند با Username و password وارد سیستم شوند و سفارش خود را ثبت کنند.

اسکویی با تاکید بر اینکه با این روش عملا امضای دیجیتال کاربردی نداشت، خاطرنشان کرد: از 15 شهریورماه سازمان توسعه تجارت کشور پایلوت امضای دیجیتال را در چهار استان آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، هرمزگان و یزد راه اندازی کرد. بر اساس این طرح بازرگانان این استانها که کارت بازرگانی خود را از این چهار استان دریافت کرده اند از این پس نمی توانند از طریق Username و password وارد سیستم شوند بلکه برای ورود باید از امضای دیجیتال استفاده کنند.

رئیس مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه در عین حال اضافه کرد: برای استفاده از امضای دیجیتال آموزشهایی را برای کارشناسان 30 سازمان بازرگانی استانهای کشور ارائه کردیم تا در صورت توسعه این طرح در سایر استانها، بازرگانان سراسر کشور بتوانند از سازمان بازرگانی تمامی استانها تقاضای صدور گواهی الکترونیکی کنند.