واکنش یک مقام فلسطینی به هتاکی به قدس/ تاکید بر دفاع از مقدسات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری میدل ایست آنلاین، "رفیق الحسینی" از مقامات نزدیک به ابومازن در تشکیلات خودگردان فلسطین، پس از عیادت از مجروحان فلسطینی که روز گذشته با نژادپرستان و پلیس رژیم صهیونیستی طی حمله به مسجد الاقصی درگیر شده بودند، اظهار داشت: امروز قدس با توطئه صهیونیست ها علیه ملت، سرزمین ها و مقدساتش مواجه است، اما این مردم توان مقابله با این توطئه ها را دارند.

وی تاکید کرد: ملت قدس هرگز حتی از یک وجب از اراضی بیت المقدس کوتاه نخواهد آمد.

الحسینی از ملت و کشور های اسلامی و عربی و تمام کسانی که دوست دار صلح و آرامش هستند، تقاضا کرد: با اقدامات اسرائیل و شهرک نشینان تندرو در راستای از بین بردن وجود عربی، اسلامی و مسیحی قدس مبارزه کنند.

پیش از این جنبش حماس نیزاقدام صهیونیست های افراطی و پلیس این رژیم را در هتاکی به مسجد الاقصی را به شدت محکوک کرده بود.