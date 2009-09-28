به گزارش خبرنگار مهر، مبلغین و مبلغاتی در این دوره ها شرکت می کنند که از سابقه و تجربه تبلیغی برخوردارند چرا که دوره طرح تربیت خطیب با هدف ساماندهی اقشار تأثیرگذار، ارتقای سطح دانش و بینش خطبا، بهبود روشهای خطابه و سخنوری، پاسخگوی به شبهات اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان، بهرمندی از خطیبان در مجالس تخصصی و علمی، تأمین بخشی از نیازهای جامعه از سوی خطبای تأثیرگذار برگزار می شود.

خطابه و بلاغت در ادبیات فارسی، ادبیات آیینی، تاریخ اسلام، آسیب شناسی روان شناسی تبلیغ ، مقتل خوانی و مقتل شناسی، رفتار و اخلاق تبلیغ، حدیث شناسی، نقش ارتباطات و تبلیغات در دوران معاصر، فناوری اطلاعات ، فناوری سخن خطابی از جمله موضوعاتی هستند که توسط اساتید حوزه و دانشگاه در این دوره ارائه می شوند .

این دوره ها که سومین دوره طرح تربیت خطیب است از روز یکشنبه 12 مهر ماه سه روز در هفته با حضور 26 نفر از خواهران و 20 نفر از برادران برگزار می شود، شرکت کنندگان در این دوره پس از خاتمه دوره ها در آزموش خطابه شفاهی شرکت می کنند.

دوره اول طرح تربیت خطیب سه ماه آخر سال 87 برگزار و دوره دوم طی ماههای اردیبهشت، خرداد و تیرماه امسال تشکیل شد.

سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران ازادارات تابعه خود که در شمیرانات، شهرری، جنوب غرب، و جنوب شرق، شمال، شرق و غرب تهران مستقر هستند درخواست کرده افرادی را برای این طرح معرفی کند که شرایط شرکت در کلاسها را داشته باشند. این شرایط مستلزم داشتن سطح 2 حوزوی و همچنین توانایی شرکت در این دوره ها است که این توانایی به جوهره خطابه افراد باز می گردد؛ چرا که شرکت کنندگان باید بتوانند پس از گذراندن این دوره ها آن را اجرا کنند.

در پایان این دوره لوح فشرده کلاسها تهیه و تنظیم شده و در اختیار شرکت کنندگان کلاس قرار می گیرد. همچنین قرار است پس از برگزاری این دوره ها، شش ماه اول سال آتی، یک دوره کلاسهای تخصصی برای افرادی که در این دوره شرکت کرده و گواهی پایان دوره را در اختیار دارند برگزار شود.

تدوین شیوه نامه آموزشی روحانیون

حجت الاسلام دارابی مدیر دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزشهای تخصصی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر از تدوین شیوه نامه آموزشی روحانیون خبر داده که دربرگیرنده سیاستهایی برای اجرایی شدن دوره های آموزشی و کارگاه های آموزش ویژه گروه های هدف چون روحانیون مستقر، روحانیون طرح هجرت، ائمه جماعات، مبلغین و مبلغات، رؤسای تشکلهای دینی و مداحان اهل بیت عصمت و طهارت، استاتید و معلمان حوزه دین است.

این شیوه نامه با هدف استاندارد سازی آموزشها و نظارت بر اهداف کیفی و کمی برنامه های اجرایی تدوین شده است.

تغذیه فکری مبلغین

از دیگر اقداماتی که سازمان تبلیغات اسلامی برای تسهیل و تقویت فعالیت مبلغان درنظر گرفته تغذیه فکری آنها با تجهیز و تقویت کتابهای شبستان در مساجد سراسر کشور، اهدای نشریه، کتاب و نرم افزار است.

حدود 4500 مبلغ ثابت در طول سال از سوی سازمان تبلیغات اسلامی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند.

در سال 1387 بیش از سه هزار ساعت نفر از روحانیون مستقر و طرح هجرت، ائمه جماعات، مبلغین و مبلغات، معلمین و اساتید حوزه دین و رؤسای تشکلهای دینی و مداحان آموزش دیده اند.