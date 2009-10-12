آتش در ساختمانهای بالای 32 متر اهواز خاموش نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، یکی از مواردی که آتش نشانی را در برخی شهرها با مشکل مواجه می کند آتش سوزی در ساختمانها با ارتفاع بالا که روز به روز بر تعداد و خطرات به وجود آمده در آنها افزوده می شود است چرا که برای مهار و خاموشی آتش و سایر حوادث دیگر در اینگونه ساختمان ها به تجهیزات و وسایل خاصی نیاز است که یکی از آنها پله های بلند و فوق بلند است.

با وجود اینکه در حال حاضر در شهرستان اهواز به خصوص در محله هایی مثل کیانپارس و مرکز شهر، ساختمانهای بالای 32 متر وجود دارد و ساخت آنها به شدت در حال افزایش است سازمان آتش نشانی شهرداری اهواز در حال حاضر فاقد پله 52 متری است که یک نیاز اساسی برای کلانشهرهای کشور محسوب می شود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اهواز در این خصوص با تائید این موضوع به خبرنگار مهر در اهواز گفت: کار سازمان هایی مثل آتش نشانی به علت اینکه به صورت مستقیم با جان و مال مردم سر و کار دارد بسیار حساس و قابل تامل است و اینگونه واحدهای خدمات عمومی باید با کاملترین وسایل تجهیز شوند و نباید در رسیدگی به آنها کوتاهی کرد چرا که این کوتاهی قابل پذیرش نیست.

آرز بابادی افزود: شهرستان اهواز همانند سایر کلانشهرهای کشور به علت رشد بی رویه جمعیت با استقبال انبوه سازان برای ساخت ساختمان هایی با ارتفاع بالا مواجه است و در این خصوص آتش نشانی برای خدمات رسانی به اینگونه اماکن باید دارای تجهیزات و وسایل کامل باشد که یکی از آنها داشتن پله با ارتفاع بالا است که متاسفانه در حال حاضر سازمان آتش نشانی اهواز فاقد پله 52 متری برای مهار آتش در ساختمان مرتفع است.

وی تاکید کرد: هم اینک شورای شهر اهواز به شدت در حال پیگیری رفع این مورد است و قصد دارد شرایط لازم برای تهیه پله 52 متری و همچنین سایر تجهیزات مورد نیاز برای آتش نشانی به خصوص برای مقابله با مهار و خاموشی آتش در ساختمان های مرتفع را مهیا کند چرا که آتش سوزی در این اماکن بی شک خسارت های بیشتری در پی دارد و باید از افزایش خسارت های ناشی از آتش در شهر جلوگیری و آنها را به حداقل ممکن کاهش داد.

اهواز فاقد دستگاه زنده یاب

در عین حال یکی از دستگاه های پیشرفته ای که در آتش نشانی ها مورد استفاده قرار می گیرد، دستگاه زنده یاب است که برای یافتن و نجات به موقع افراد زنده مانده در زیر آوار، کاربردی حیاتی دارد و وجود آن برای کاهش تلفات انسانی در مواقع زلزله و فروریختن ساختمان و موارد اینچنینی بسیار ضروری و حیاتی است.

این دستگاه هم اینک در بسیاری از کشورهای دنیا در مواقع ضروری مورد استفاده قرار می گیرد ولی چنین دستگاهی در شهر اهواز و حتی سایر شهرهای استان خوزستان که یکی از استان مطرح و بزرگترین قطب صنعتی کشور است، وجود ندارد.

بابادی با تائید این موضوع گفت: اینکه چون به لطف خدا شاهد وقوع زلزله در شهر اهواز نیستیم آتش نشانی فاقد چنین دستگاهی باشد برای اعضای شورای شهر پذیرفتنی نیست چرا که اتفاقات طبیعی و غیر طبیعی را نمی توان پیش بینی کرد و شهر اهواز با داشتن جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر که به تنهایی از جمعیت چندین استان کشور بیشتر است به شدت نیاز به کلیه دستگاه های پیشرفته از جمله دستگاه زنده یاب است.

عضو شورای شهر اهواز اظهار داشت: در جلسه ای که با مدیرعامل سازمان آتش نشانی اهواز برگزار شده نیازمندی های این سازمان خدمات رسانی بررسی شده و به زودی در کمیسیون خدمات شهری شورای شهر مطرح و راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات آتش نشانی اهواز اندیشیده می شود.

امکانات آتش نشانی در شان اهواز نیست

وی همچنین با تاکید بر تجهیز و نوسازی ناوگان آتش نشانی اهواز افزود: سازمان آتش نشانی اهواز عضو کمیته آموزش وزارت کشور و مسئولیت آموزش آتش نشان ها در استان های همجوار نظیر ایلام، لرستان و کرمانشاه و شهرهای استان خوزستان با این سازمان است ولی اکنون امکانات و تجهیزات این سازمان در شان این کلانشهر نیست و باید به سرعت نسبت به رفع این قبیل تنگناها گام های اساسی برداشت.

بابادی همچنین از کلیه شهروندان اهواز خواست که هنگام وقوع ناگوار با سرعت اقدام به اطلاع رسانی به سازمان آتش نشانی کنند تا ماموران آتش نشانی با فرصت لازم و وقت کافی اقدام به امداد رسانی کنند و اینگونه نباشد که هنگامیکه خدایی نکرده کار از کار گذشته باشد به نیروهای آتش نشانی برای حضور در صحنه حادثه خبر داد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری اهواز از سازمان آتش نشانی شهرداری اهواز نیز درخواست کرد در نقاط مختلف شهر تابلوهایی برای آموزش نکات ایمنی به شهروندان نصب و شماره 125 در نقاط مختلف شهر نصب شود تا بیش از گذشته در حافظه شهروندان ثبت شود چرا انسان ها در مواجه با حوادث ناگوار فرصت تصمیم گیری منطقی و فکر کردن را از دست می دهند.

مزاحمت های دردسر ساز

اما نکته دیگری که عضو شورای شهر اهواز نسبت به آن هشدار می دهد بسیار قابل تامل است. وی گفت: متاسفانه خبردار شدیم که بخش اعظمی از تلفن هایی که به آتش نشانی اهواز می شود برای مزاحمت است و اصولا هیچ حادثه ای برای کسی یا مکانی رخ نداده است. این موضوع باعث می شود سازمان آتش نشانی برای حفظ جان شهروندان اقدام به اعزام گروه های آتش نشان بکند و هزینه و وقت آنها برای یک موردی که وجود ندارد، صرف شود.

بابادی تاکید کرد: شاید در همین حین که گروه های آتش نشانی برای حادثه ای سرکاری اعزام شده اند حادثه ای دیگر برای تعدادی از شهروندان اتفاق بیفتد و سازمان گروهی برای اعزام نداشته باشد. بی شک هیچ یک از شهروندان حتی کسانیکه اقدام به مزاحمت برای آتش نشانی می کنند راضی نیستند بر اثر چنین شوخی نابجایی صدمات جانی و مالی برای همشهریان خود پیش بیاورند بنابراین از کلیه مردم تقاضا می کنیم با اطلاع رسانی صحیح و واقعی باعث ایجاد خسارت های ناگوار و هچنین بروز یاس و نا امیدی بین کارکنان سازمان آتش نشانی نشوند.