بیش از یک میلیون و 470 هزار نفر تحت پوشش بیمه ایرانیان قرار گرفتند

دکتر مهدی تدین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با طرح بیمه همگانی تمامی افراد فاقد پوشش بیمه با پرداخت سه هزار و 500 تومان که یک دوم سرانه مصوب امسال است می توانند تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

سازمان بیمه خدمات درمانی موظف است کلیه اتباع ایرانی متقاضی را که فاقد پوشش بیمه درمان در یکی از صندوقهای بیمه ای هستند با محوریت پزشک خانواده و نظام ارجاع تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار دهد.

اجرای طرح بیمه همگانی از بهمن سال گذشته در سراسر کشور آغاز شد.

رئیس گروه ارزیابی خدمات بیمارستانی سازمان بیمه خدمات درمانی در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پوشش بیمه ای بیماران خاص نیز گفت: هم اکنون بیش از 50 هزار بیمار خاص تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار دارند.

تدین خاطرنشان کرد: از این تعداد بیش از چهار هزار نفر بیمار هموفیلی، 12هزار و 379 نفر تالاسمی و 24 هزار و 700 نفر دیالیزی و پیوند کلیه هستند.