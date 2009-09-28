ابراهیم نصیری به خبرنگار مهر در اهواز گفت: در گذشته یکی از نقاط قوت تیمهای خوزستانی و پاشنه آشیل تیمهای میهمان در مسابقات مختلف ورزشی به خصوص در رشته فوتبال، حضور پرتعداد و پرشور هواداران برای حمایت از نمایندگان خوزستان در ورزشگاه است که در یک سال اخیر تیمهای خوزستانی از چنین امتیازی برخودار نبوده اند.

وی افزود: در حال حاضر تیمهای خوزستان در نتیجه گیری ناموفق عمل کرده اند و این نیاز احساس می شود که کلیه مردم خوزستان به خصوص شهر اهواز بدون در نظر گرفتن رنگ خاصی برای موفقیت تیمهای فوتبال خوزستان در لیگ برتر وارد میدان شده و حمایت از تیمهای خود را جدی تر کنند تا بازیکنان این تیمها با روحیه و انگیزه بیشتر در مقابل حریفان صف آرایی و اقدام به کسب نتایج بهتری کنند.

رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان اهواز تصریح کرد: با شناختی که از سیف الله دهکری مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان و شهرام شفیعی زاده مدیرعامل باشگاه استقلال اهواز دارم مطمئن هستم این افراد قادر به خارج کردن تیمهای تحت مدیریت خود از این وضع هستند و می توانند نوار تساوی و شکستهای تیم های خود را قطع کنند اما در این بین حضور پرشور هواداران همانند سالهای نه چندان دور، بازهم باعث افتخار آفرینی این دو تیم برای فوتبال خوزستان خواهد شد.

رئیس روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی خوزستان تاکید کرد: اداره تربیت بدنی اهواز و حتی اداره کل استان این آمادگی را دارند کلیه امکانات را برای موفقیت این دو تیم در اختیار آنها بگذارد چراکه موفقیت این دو تیم برای اداره تربیت بدنی بسیار حائز اهمیت است.