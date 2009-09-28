تنظیم زمانبندی تمام تقاطعهای فرماندهی در مشهد با آغاز سال تحصیلی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر مهدی امامی میبدی، صبح دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به بازگشایی مدارس و تغییر ساعات ترافیکی در طول شبانه روز، مرکز کنترل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد اقدام به بهینه سازی زمانبندی تقاطع های فرماندهی کرده است.

وی از انجام همه ساله این طرح خبر داد و افزود: این طرح به منظور کاهش و روانی ترافیک در ساعات اوج ترافیک انجام می گیرد.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد با بیان اینکه تاکنون بیش از 82 تقاطع فرماندهی در سطح شهر مجهز به سیستم زمانبندی هوشمند هستند، افزود: سیستم هوشمند کنترل چراغ های راهنمایی و رانندگی می تواند حجم ترافیک تقاطعها را تشخیص و کنترل کند و برای آگاهی راننده از وضعیت چراغ راهنمایی نیز از سیستمهای شمارشگر معکوس در تقاطعهای فرماندهی استفاده می گردد.

امامی در خصوص عملکرد سامانه شمارشگر معکوس زمانی گفت: این سیستم زمان هر فاز را به راننده انتقال می دهد تا وی امکان تنظیم سرعت و یا زمان عبور از تقاطع ها را داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: 125 تقاطع در شهر مشهد مجهز به سیستم شمارشگر معکوس زمان هستند.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد همچنین از شهروندان خواست تا با تنظیم زمان رفت و آمد و تردد از مسیرهای دارای بار کمتر ترافیکی این سازمان را در جهت خدمت هر چه بهتر یاری کنند.

