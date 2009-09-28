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۶ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۲۸

تنظیم زمانبندی تمام تقاطعهای فرماندهی در مشهد با آغاز سال تحصیلی

تنظیم زمانبندی تمام تقاطعهای فرماندهی در مشهد با آغاز سال تحصیلی

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد از از تنظیم زمانبندی تقاطعهای فرماندهی در سطح شهر مشهد با آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر مهدی امامی میبدی، صبح دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به بازگشایی مدارس و تغییر ساعات ترافیکی در طول شبانه روز، مرکز کنترل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد اقدام به بهینه سازی زمانبندی تقاطع های فرماندهی کرده است.

وی از انجام همه ساله این طرح خبر داد و افزود: این طرح به منظور کاهش و روانی ترافیک در ساعات اوج ترافیک انجام می گیرد.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد با بیان اینکه تاکنون بیش از 82 تقاطع فرماندهی در سطح شهر مجهز به سیستم زمانبندی هوشمند هستند، افزود: سیستم هوشمند کنترل چراغ های راهنمایی و رانندگی می تواند حجم ترافیک تقاطعها را تشخیص و کنترل کند و برای آگاهی راننده از وضعیت چراغ راهنمایی نیز از سیستمهای شمارشگر معکوس در تقاطعهای فرماندهی استفاده می گردد.

امامی در خصوص عملکرد سامانه شمارشگر معکوس زمانی گفت: این سیستم زمان هر فاز را به راننده انتقال می دهد تا وی امکان تنظیم سرعت و یا زمان عبور از تقاطع ها را داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: 125 تقاطع در شهر مشهد مجهز به سیستم شمارشگر معکوس زمان هستند.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد همچنین از شهروندان خواست تا با تنظیم زمان رفت و آمد و تردد از مسیرهای دارای بار کمتر ترافیکی این سازمان را در جهت خدمت هر چه بهتر یاری کنند.

کد مطلب 954204

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