به گزارش خبرنگار مهر، دو عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس(محمد آخوندی و مجید فرخزادی) عصر یکشنبه و در غیاب محمدحسین نژاد فلاح(دیگر عضو هیئت مدیره پرسپولیس) با حضور در سازمان تربیت بدنی در جلسات ویژه ای با حضور حمید سجادی رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی و نماینده ویژه سعیدلو در امور پرسپولیس، واعظی آشتیانی قائم مقام سازمان تربیت بدنی و احمد ارشدی شرکت کردند تا ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت این باشگاه، نظراتشان را در مورد تغییرات پرسپولیس اعلام کنند.

در پایان این نشست گزارشی از آخرین برآیند نظرات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل به علی سعیدلو ارائه شد تا وی به عنوان رئیس مجمع باشگاه پرسپولیس تصمیم نهایی را در مورد ایجاد تغییرات در این باشگاه اتخاذ و اعلام کند.

حمید سجادی پس از برگزاری نشست هایی با اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه پرسپولیس و برخی گزینه های حضور در هیئت مدیره در این باره گفت : با توجه به بررسی جمیع جهات و ارایه جمع بندی مباحث به دکتر سعیدلو ، با نظر رئیس سازمان اعضای هیئت مدیره جدید باشگاه روز شنبه 11 مهرماه معرفی خواهند شد تا اعضای هیئت مدیره نسبت به انتخاب مدیر عامل جدید ، تصمیم لازم را اتخاذ کنند.

وی از معرفی اعضای جدید هیئت مدیره و بهبود جایگاه مدیریتی بعنوان اولین قدم در راه برون رفت از وضعیت موجود و اصلاح و ساماندهی باشگاه پرسپپولیس نام برد و تصریح نمود: تعیین جایگاه حقوقی، قانونمندی و و ضابطه مند شدن برنامه ها از دیگر اموری است که مورد توجه قرار خواهد گرفت تا باشگاه با قدمت و مردمی پرسپولیس را به جایگاه واقعی اش برسانیم.

معاون سازمان تربیت بدنی همچنین توجه به رفع مسائل و مشکلات مالی باشگاه را از جمله امور مهمی دانست که مورد توجه سازمان قرار دارد.