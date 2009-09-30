اداره کل راه آهن لرستان در خوزستان! / مطالبه 70 ساله مردم

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در حال حاضر حدود 195 کیلومتر راه آهن در خاک لرستان قرار دارد که از این مقدار قریب به 105 کیلومتر یعنی تعداد 7 ایستگاه (از ایستگاه دورود تا ایستگاه تنگ پنج منطقه پاپی) تحت مدیریت اندیمشک است و حدود 90 کیلومتر یعنی تعداد 6 ایستگاه (از دورود تا ایستگاه نورآباد) تحت مدیریت اراک قرار دارد.

این در حالی است که هم اکنون هیچ مرکز مدیریتی راه آهن در محدوده استان لرستان قرار ندارد و تمام منافع راه آهن لرستان میان دو اداره کل اراک و اندیمشک تقسیم شده است!

بلاتکلیفی راه آهن لرستان در میان اراک و خوزستان!

قرار گرفتن مرکز راه آهن لرستان در استان خوزستان و شهر اندیمشک نه تنها لرستان را از منافع آن بی بهره کرده است بلکه موجب اعتراضهای مردم این استان به این امر شده است که در نهایت هیئت دولت در دور دوم سفر به لرستان مصوب کرد که اداره کل راه آهن مستقل برای لرستان احداث شود.

این در حالی است که در حال حاضر تنها یک تابلو در ابتدای خیابان راه آهن دورود نصب شده است و روی آن نوشته شده است اداره کل راه آهن لرستان! اما از این اداره کل هیچ خبری نیست.

در این میان استاندار لرستان در یکی از جلسات کارگروه مصوبات دور دوم سفر از ارسال نامه ای از سوی راه آهن لرستان به تهران خبر داد که پیش از سفر دوم هیئت دولت عنوان کرده بودند که لرستان نیازی به اداره کل راه آهن ندارد و اصرارهای موجود در این زمینه تنها از سوی استاندار لرستان است! در حالیکه استقرار اداره کل راه آهن در این استان یکی از مطالبات دیرین مردم بوده است.

مردم استان لرستان و به ویژه مردم شهرستان دورود در نامه های پی در پی به مقامات خواستار ایجاد اداره کل راه آهن در شهرستان دورود به عنوان مرکز ثقل حمل و نقل ریلی کشور شدند که در نهایت با اجرایی شدن مصوبه هیئت دولت زمینه تحقق این مطالبه 70 ساله باید تسریع شود.

نصب تنها یک تابلو برای اداره کل راه آهن لرستان!/ یک راه آهن و دو زوجه!

نماینده مردم دورود و ازنا عصر یکشنبه در جلسه کارگروه توسعه و برنامه ریزی استان در محل استانداری لرستان عنوان کرد: تنها کاری که تاکنون برای ایجاد اداره کل راه آهن در لرستان صورت گرفته انتقال تابلو اداره کل راه آهن به دورود بوده است.

عزت الله دهقان با اشاره به برخی تمهیدات اتخاذ شده برای رفع مشکل موجود، افزود: در حال حاضر مدیر کل راه آهن لرستان سه روز در هفته را در اندیمشک و سه روز دیگر را در دورود به سر می برد.

وی به شوخی عنوان کرد: این روند مانند این است که مدیر کل راه آهن لرستان با داشتن دو زوجه به طور مدام در حال رفت و آمد بین دورود و اندیمشک است!!

این در حالی است که پیش از این نماینده مردم دورود و ازنا از انتقال اداره کل راه آهن لرستان به شهرستان دورود خبر داده و گفته بود: با تاکید دولت و پیگیری نمایندگان، هیئت مدیره راه آهن کشور به اتفاق آرا تصویب کردند که اداره کل راه آهن لرستان از اندیشمک خوزستان پس از 70 سال به شهرستان دورود منتقل شود.

برای آگاهی از روند پیگیری مصوبه دور دوم سفر هیئت دولت در مورد راه آهن لرستان به سراغ سید حسین صابری استاندار لرستان رفتیم.

دورود مرکز ثقل حمل و نقل ریلی کشور/ سمج ترین فرد برای انتقال اداره کل راه آهن به لرستان هستم

استاندار لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر در خرم آباد، گفت: با توجه به طرح توسعه راه آهن مطابق مصوبات دور اول و دوم سفر هیئت دولت طرف سالهای آینده ایستگاه عملیاتی دورود پر حجم تر و گسترده تر خواهد شد که ما پیشنهاد کردیم برای تغذیه همه محورها ایستگاه فعلی به خارج از شهر منتقل و اداره کل راه آهن در جوار آن احداث شود.

سید حسین صابری ادامه داد: با توجه به این امر جلسه ای را طی چند روز آینده با وزیر راه و معاون وزیر و مدیر عامل راه آهن کشور برای طرح موضوع و پیگیری مصوبه هیئت دولت خواهیم داشت.

وی یادآور شد: برای اینکه از نظر افکار عمومی عملا اداره کل راه آهن لرستان را تثبیت کنیم از مدیر کل راه آهن لرستان که در حال حاضر در اندیمشک مستقر است خواسته ایم که سه روز از هفته را حداقل در دورود مستقر شود تا کم کم هم از نظر مجوزهای نیروی انسانی و احداث ساختان راه آهن و جابجایی آن اقدامات بعدی اتخاذ شود.

استاندار لرستان با اشاره به نامه نگاریهای مسئولان اداره کل راه آهن لرستان مبنی بر اینکه نیازی به جابجایی اداره کل نیست، خاطر نشان کرد: این اقدام قبل از سفر دوم هیئت دولت صورت گرفت که خوشبختانه دولت در سفر دوم خود به لرستان به این نتیجه رسید که باید اداره کل راه آهن لرستان به صورت مستقل در شهرستان دورود ایجاد شود.

صابری ابراز امیدواری کرد: ظرف دو سال آینده به مرور با احداث ساختمان و کسب مجوزهای لازم مصوبه انتقال اداره کل راه آهن لرستان به شهرستان دورود به طور کامل عملیاتی شود.

وی با تاکید بر اینکه برای اجرای این مصوبه تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت و سمج ترین فرد در این مورد است، یادآور شد: با توجه به اینکه لرستان و شهرستان دورود به عنوان مرکز ثقل حمل و نقل ریلی کشور مطرح است ما پیگیری های لازم را در این زمینه تا حصول نتیجه ادامه خواهیم داد.

به گزارش مهر،هم اکنون 13 ایستگاه راه آهن در لرستان قرار دارد اما اداره کل راه آهن لرستان از ابتدای احداث راه آهن در استان خوزستان مستقر شده است .

به هر حال با توجه به حساسیت مردم لرستان برای انتقال اداره کل راه آهن لرستان از اندیمشک به دورود ضروری است پیگیریهای نماینده مردم دورود و ازنا و استاندار لرستان با دیگر مسئولان استان در راستای تسریع در اجرای مصوبه هیئت دولت همراه شود.