ایجاد نظام معلمی همزمان با اجرای طرح تحول بنیادین

مهدی نوید ادهم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: ایجاد سازمان نظام معلمی قطعا موجب تحولاتی در آموزش و پرورش می شود که به همین دلیل خواستیم اجرای آن را همزمان با اجرای طرح تحول بنیادین در آموزش و پرورش دنبال کنیم.

پیش از این نوید ادهم در این باره عنوان کرده بود: "طرح نظام معلمی مخالفان و موافقانی دارد که باعث شد این طرح بار دیگر به کمیسیون مربوطه در شورای عالی برگردد تا بررسیهای بیشتری روی آن صورت گیرد."

پیش بینی ما این است در صورت اجرای طرح نظام معلمی ، اختیاراتی که هم اکنون بخش دولتی در تایید صلاحیت معلمان دارد به نظام معلمی سپرده شود مهدی نوید ادهم

دبیر شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: پیش بینی ما این است که در صورت اجرای طرح، اختیاراتی که هم اکنون بخش دولتی در تایید صلاحیت معلمان دارد به نظام معلمی سپرده شود همچون نظام مهندسی یا پزشکی که هم اکنون صلاحیت حرفه ای افراد را تایید می کنند و به آنها برد تخصصی می دهند.

نوید ادهم ادامه داد: در طرح پیشنهادی تعداد اعضا و نحوه عضویت نیز مشخص شده که تا تدوین نهایی طرح نمی توان به آنها اشاره کرد.