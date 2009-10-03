ایجاد نظام معلمی همزمان با اجرای طرح تحول بنیادین

مهدی نوید ادهم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: ایجاد سازمان نظام معلمی قطعا موجب تحولاتی در آموزش و پرورش می شود که به همین دلیل خواستیم اجرای آن را همزمان با اجرای طرح تحول بنیادین در آموزش و پرورش دنبال کنیم.
پیش از این نوید ادهم در این باره عنوان کرده بود: "طرح نظام معلمی مخالفان و موافقانی دارد که باعث شد این طرح بار دیگر به کمیسیون مربوطه در شورای عالی برگردد تا بررسیهای بیشتری روی آن صورت گیرد."
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پیش بینی ما این است در صورت اجرای طرح نظام معلمی ، اختیاراتی که هم اکنون بخش دولتی در تایید صلاحیت معلمان دارد به نظام معلمی سپرده شود
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مهدی نوید ادهم
نوید ادهم ادامه داد: در طرح پیشنهادی تعداد اعضا و نحوه عضویت نیز مشخص شده که تا تدوین نهایی طرح نمی توان به آنها اشاره کرد.
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