تولید تنها 50 بازی رایانه ای در کشور/ 12 هزار بازی وارداتی داریم!

عیسی زارع پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کمبود نرم افزارهای ملی در کشور دلیل رعایت نکردن کپی رایت در کشور را عدم وجود نرم افزار ملی دانست و گفت: بیشتر نرم افزارهای سیستمی و کاربردی در خارج از کشور تولید می شود و در ایران به دلیل اینکه کپی رایت رعایت نمی شود این نرم افزارهای با کیفیت و قیمت تمام شده مناسب در اختیار جامعه قرار گرفته است از این رو تاکنون نرم افزارهای کاربردی ملی در کشور تولید نشده است.

وی در عین حال تاکید کرد: در مقابل تولید کنندگان نرم افزار در حوزه نرم افزارهای رسانه ای که موضوع سومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال است پیشرفتهای خوبی داشته به طوری که می توان ادعا کرد تولیدات ما از نرم افزارهای کشورهای دیگر بیشتر است.

زارع پور همچنین با تاکید بر اینکه بازیهای رایانه ای خارجی نسبت به بازیهای رایانه ای داخلی بیشتر است، اظهار داشت: در زمینه بازیهای رایانه ای متاسفانه باید گفت که بازیهای رایانه ای داخلی نسبت به آنچه که وارد کشور می شود قابل قیاس نیست. تعداد کل بازیهایی که در داخل تولید می شود به بیش از 50 عنوان نمی رسد ولی طبق آنچه که ما در بازار رصد کردیم بیش از 12 هزار عنوان بازی رایانه ای خارجی در کشور وجود دارد.

وی دلیل این امر را بی توجهی و عدم نظارت بر بازیهای رایانه ای دانست و خاطرنشان کرد: برای سامان دهی بازیهای رایانه ای در حال حاضر در صدد هستیم با ایجاد بسترهای مناسب زمینه های توسعه این صنعت را در کشور فراهم کنیم.