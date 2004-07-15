امروز در تاريخ

آغازهفته بهزيستي وروزتامين اجتماعي :



حمايت از افراد نيازمند و نيز ارائه خدمات توانبخشي به معلولان جسمي وذهني و همچنين جلوگيري از آسيب هاي اجتماعي نظير اعتياد از جمله خواست هاي هميشگي نظام جمهوري اسلامي ايران بوده است . به همين منظور روز بيست و پنجم تير ماه هرسال به عنوان روز تامين اجتماعي و آغاز هفته بهزيستي گرامي داشته مي شود . سازمان بهزيستي كشور نيز به موجب لايحه قانوني سال 1359 در جهت تحقق مفاد اصول 3 ، 21 و 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي تحقق عدالت اجتماعي تشكيل شده است . خدمات بهزيستي در سه بخش به نيازمندان و مدد جويان ارايه مي شود كه امور فرهنگي و پيشگيري ، امور اجتماعي و امور توانبخشي از جمله آنهاست .

خلع محمد علي شاه از سلطنت :

در چنين روزي در سال 1288 هجري شمسي ، محمد علي شاه قاجار از سلطنت خلع شد .

پس از آنكه تلاش هاي روسيه وانگلستان براي ممانعت از ورود مردم به تهران ، بعد از گسترش نهضت مشروطه ، بي نتيجه ماند گروههايي كه عازم تهران بودند در سال 1288 شمسي وارد اين شهر شدند وسر انجام تهران را به تصرف خويش در آوردند . نيروهاي شاه مدت دو روز در مقابل آنان مقاومت كردند اما سرانجام شكست خوردند و روز جمعه تهران سقوط كرد و شاه براي اينكه به چنگ مردم نيافتد به سفارت روسيه پناه برد . فاتحان تهران در بهارستان به تشكيل شورايي مبادرت ورزيدند . اين شورا محمد علي شاه را از سلطنت خلع كرد و فرزند دوازده ساله اش را، كه معروف به" احمد شاه " شد ، به سلطنت برگزيد . احمد شاه ،آخرين پادشاه سلسله قاجاريه بود.

استعفاي دكتر محمد مصدق از نخست وزيري :





دكتر محمد مصدق در چنين روزي در سال 1331 هجري شمسي از سمت خود كناره گيري كرد . مصدق پس از پانزده ماه نخست وزيري كه توانست حقانيت ايران را در مجامع بين المللي پيرامون ملي شدن صنعت نفت اثبات نمايد با توطئه هاي بزرگي از داخل و خارج كشور روبرو شد . مصدق براي اين كه بتواند از دخالت دربار، درمسائل كشور بكاهد و به اوضاع تسلط بيشتري داشته باشد از شاه در خواست كرد تا وزارت جنگ را به او بسپارد . شاه نيز كه به دنبال افزايش قدرت خود و محدود كردن قدرت دولت بود به مخالفت بر خاست و مصد ق در چنين روزي استعفا كرد. پس از استعفاي مصدق، احمد قوام (قوام السلطنه ) روز 26 تير، از طرف محمد رضا پهلوي به مجلس تحميل شد درحالي كه نمايندگان نهضت ملي درجلسه حضورنداشتند. قوام كه فردي خوشنام نبود و پشتيباني انگليس وآمريكا رانيز داشت ، با نشستن بر اريكه قدرت به عنوان نخست وزير ، به تهديد مخالفان خود پرداخت اما نمايند گان واقعي مردم درمجلس كه در راس آنان آيت الله كاشاني قرار داشت ، مخالفت جدي و همه جانبه خود را با قوام كه مخالفت با دربار و عوامل بيگانه بود ، اعلام كردند.اين مخالفت، منجر به قيام ملي مردمي 30 تير ماه سال 1331 شد .گر چه حاكميت مستبد با گلوله از وحدت عظيم وگسترده ملت استقبال كرد اما طومار حاكميت چند روزه عنصري وابسته درهم پيچيد و بار ديگر دكتر محمد مصدق با تد بير و شجاعت نيروهاي ملي ومذهبي به ويژه آيت الله كاشاني پست نخست وزيري را در اختيار گرفت. متاسفانه ، اين دوره بيش از يكسال ادامه نيافت و به دلايل مختلف وحدت ملي ازبين رفت و سرانجام باكودتاي ننگين آمريكايي 28 مرداد سال 1332 ، دولت ملي ساقط و دوران سياهي درتاريخ ملت ايران شروع شد .

شكست حملات عراق در جبهه سومار :

در چنين روزي در سال 1367، سپاه دشمن بعثي در برابر خيل رزمندگان اسلام در جبهه سومار، شكست سختي خورد .



در گذشت آيت الله ناييني :



درچنين روزي در سال 1355هجري قمري آيت الله ميرزا محمد حسين نائيني از بزرگترين علماي جهان اسلام دار فاني را وداع گفت . ايشان در حوزه فقه سياسي صاحب انديشه ها و آثار گرانبهايي است . گفته مي شود آيت الله ناييني در روزگار مشروطيت در ايران مهمترين كتاب ديني درباره مشروطيت را نوشت و در دوره استبداد صغير منتشر كرد . پيش از علامه نائيني كمتر فقيهي به فكر سامان دادن فقه سياسي شيعي بوده است . وي نخستين فقيهي بود كه حكومت در عصر غيبت را مورد بررسي دقيق و موشكافانه قرار داد . علامه نائيني مشروطه هماهنگ با اسلام را مي خواست و در همين راستا در آثار خود بارها بر ولايت فقيه در عصر غيبت تاكيد مي كند . برخي از ايرانيان و اعراب تنبيه الامه نائيني را ترجمه طبايع الاستبداد كواكبي مي دانند و اصالت انديشه هاي نائيني را انكار كرده يا در آن ترديد كرده اند . اما در واقع اين دو اثر دو گونه متفاوتند . كواكبي هيچ راه درماني را ارائه نمي كند در حالي كه نائيني ابتدا مشكلات را طرح كرده و سپس در پايان هر فصل به راه حل مي پردازد .



اشغال بيت المقدس :





درچنين روزي در سال 1099ميلادي صليبيون بيت المقدس را به اشغال خويش در آوردند . از مهمترين وقايع تاريخي ، جنگ هاي صليبي است كه مسيحيان براي گرفتن بيت المقدس از دست مسلمانان در قرن هاي يازده و دوازده ميلادي به آن دست زدند . جنگ هاي صليبي هشت جنگ است كه نخستين آنها در چنين روزي در سال 1095 ميلادي آغاز شد .در جنگ اول و چهارم هيچيك از پادشاهان اروپا دخالت نداشتند و فقط اشراف و اصيل زادگان شركت كردند . شش جنگ ديگر توسط پادشاهان كشور هاي گوناگون فرماندهي مي شد . در جنگ نخست مسيحيان بيت المقدس را گرفتند و دولتي فرانسوي تشكيل دادند. در جنگ دوم لويي هفتم پادشاه فرانسه و كنراد سوم امپراطور آلمان شركت كردند و ليكن شكست خوردند و بيت المقدس را از دست دادند . جنگ سوم را فردريك ، فيليپ آگوست و رچارد شير دل آغاز كردند و موفق به تصرف بيت المقدس نشدند . جنگ چهارم را نيز اصيل زادگان فرانسوي آغاز كردند و كاري از پيش نبردند . جنگ هاي ديگر صليبي هيچيك به نفع عيسويان تمام نشد .

در سال 1967 ميلادي به هنگام جنگ هاي شش روز ميان اعراب و رژيم صيهونيستي ، رژيم صهيونيستي بيت المقدس را به طور كامل اشغال خود در آورد . پس از سال 1918 در گيري ميان نيروهاي عرب و انگليس آغ از شده بود و در اين ميان نيروهاي استعمارگر خواستار افزايش حضور خود در منطقه خاورميانه بودند . در سال 1948 سرانجام رژيم صهيونيستي اعلام موجوديت كردو بخش غربي بيت المقدس را به اشغال خويش در آورد . پس از آن بود كه اين شهر مقدس به دو قسمت تقسيم شد. رژيم صهيونيستي درجنگ ژوئن1967 تمامي بخش شرقي بيت المقدس را نيز اشغال كرد و به اين ترتيب اشغال بيت المقدس را كامل كرد . در سال 1969 صهيونيست ها در اقدامي اهانت آميز مسجد الاقصي را به آتش كشيدند كه خشم ملتهاي مسلمان را به همراه داشت .



تولد چخوف نويسنده بزرگ روس :





گفته مي شود در چنين روزي در سل 1860 ميلادي آنتوان پائولوويچ چخوف، نويسنده بزرگ روس در چنين روزي در سال 1860 ديده به جهان گشود . او به دليل فقر مالي پدر آن چنان كه بايد نتوانست در دوران نخستين زندگي خود تحصيل علم كند اما احساسات او دايما در غليان بود . وي از همان سالهاي آخر دبيرستان به نوشتن قطعات ادبي روي آورد و در همين زمان سردبيري مجله مدرسه اش را برعهده گرفت. چخوف بعدها به دانشكده پزشكي دانشگاه مسكورفت و گاهي نيز براي مجلات ادبي داستان هاي طنز مي نوشت . چخوف نخستين نمايشنامه خود را با نام يتيم، در سال 1877 ميلادي نگاشت . اين نمايشنامه زندگي او را تغيير داد و از آن پس وي به نمايشنامه نويسي روي آورد . وي ايوانف را در سال 1877 ، ديو چوبي را در 1889 و مرغ دريايي، را در 1859 نوشت . او همچنين سه خواهر را در سال 1901 ، عمو وانيا را در سال 1899 نوشت . چخوف همچنين در دوران عمر ادبي خود به نگارش چندين داستان كوتاه نيز همت گمارد كه « زن و سگ كوچك » ، « عزيزم » از مشهورترين آنهاست . آنتون پاولوويچ چخوف در چهل و چهار سالگي در گذشت . چخوف در اكثر داستان هايش با قدرتي فوق العاده، كندذهني و تنگ نظري طبقه مرفه و همين طور چاپلوسي و تملق كارمندان و خصوصيات آدم هاي حقير جامعه قرن نوزدهم روسيه را به تصوير كشيده است. نوشته هاي او در پايان عمر رنگ انقلاب و انتقاد به خود گرفتند و قهرمانان داستانهايش را افراد طبقات پايين جامعه تشكيل دادند



تولد انجير جونز :

جونز در چنين روزي در سال 1753 در لندن ديده به جهان گشود . وي آثار معماري مهمي در طول عمر، از خود بجاي گذاشته است . تعمير و دوباره سازي كليساي سنت پل در انگلستان از جمله آثار معروف اوست .

رامبراند وان ريجن :

رامبراند نقاش بزرگ هلندي در چنين روزي در سال 1606ميلادي به دنيا آمد . "نگاه شب "عنوان مهمترين اثر اوست .

كلمنت كلارك مور :

اين نويسنده آمريكايي در چنين روزي در سال 1779 به دنيا آمد .مجموعه آثار كودكانه قبل از كريسمس از مهمترين آثاراو به شمار مي رود .

تولد توماس بولفيچ :

اسطوره شناس روس در چنين روزي در سال 1769 ديده به جهان گشود ." اسطوره شناسي ولفيچ "عنوان مهترين اثر وي است .

آيريس مورداك :

اين نويسنده ايرلندي در سال 1919 در چنين روزي به دنيا آمد . مهمترين اثر وي "چند سر" نام دارد .



بمباران ژاپن :





درچنين روزي در سال 1944ميلادي ايالات متحده آمريكا بمباران به شدت كشور ژاپن را مورد بمباران قرار داد . در اين حمله كه در ميانه جنگ جهاني دوم قرار داشت ارتش آمريكا بسياري از مواضع غير نظامي و تاسيسات زير بنايي ژاپن را مورد تهاجم خويش قرار داد .

