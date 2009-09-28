  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۶ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۰۳

نشست مربیان و مسئولان فوتبال/

مرفاوی: در انتخاب داور شهرآورد دقت کنند / تماشاگران به حق‌شان می رسند

مرفاوی: در انتخاب داور شهرآورد دقت کنند / تماشاگران به حق‌شان می رسند

سرمربی استقلال گفت: کمیته داوران فدراسیون فوتبال باید در خصوص انتخاب داور دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس دقت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی در حاشیه جلسه ظهر دوشنبه هم اندیشی مربیان تیم ملی و لیگ برتر با بیان این جمله اظهار داشت: داوران ایرانی توانایی بسیار بالایی دارند و پیش از این نشان داده اند که از پس قضاوت چنین دیدارهایی بر می آیند. من با انتخاب داور ایرانی برای دربی هیچ مشکلی ندارم اما بر این باورم که بهترین گزینه برای این دیدار باید انتخاب شود.

سرمربی استقلال در پاسخ به این سئوال که داور ایرانی باید دارای چه مشخصه هایی باشد افزود: داور این مسابقه در درجه اول باید باتجربه باشد ضمن اینکه جسارت و مدیریت می تواند وی را در امر قضاوت این دیدار یاری کند.

وی در پایان در خصوص واگذاری سکوی تماشاگران پرسپولیس به تماشاگران استقلالی ها گفت: ما تا پیش از این هیچ گاه به حق واقعی خود نرسیده بودیم اما این بار با نظر فدراسیون تماشاگران ما می توانند با تعداد بیشتری در ورزشگاه حضور پیدا کرده و بازی تیم مورد علاقه خود را به نظاره بنشینند.

کد مطلب 954331

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها