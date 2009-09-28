به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی در حاشیه جلسه ظهر دوشنبه هم اندیشی مربیان تیم ملی و لیگ برتر با بیان این جمله اظهار داشت: داوران ایرانی توانایی بسیار بالایی دارند و پیش از این نشان داده اند که از پس قضاوت چنین دیدارهایی بر می آیند. من با انتخاب داور ایرانی برای دربی هیچ مشکلی ندارم اما بر این باورم که بهترین گزینه برای این دیدار باید انتخاب شود.

سرمربی استقلال در پاسخ به این سئوال که داور ایرانی باید دارای چه مشخصه هایی باشد افزود: داور این مسابقه در درجه اول باید باتجربه باشد ضمن اینکه جسارت و مدیریت می تواند وی را در امر قضاوت این دیدار یاری کند.

وی در پایان در خصوص واگذاری سکوی تماشاگران پرسپولیس به تماشاگران استقلالی ها گفت: ما تا پیش از این هیچ گاه به حق واقعی خود نرسیده بودیم اما این بار با نظر فدراسیون تماشاگران ما می توانند با تعداد بیشتری در ورزشگاه حضور پیدا کرده و بازی تیم مورد علاقه خود را به نظاره بنشینند.