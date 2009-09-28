مس درگیر مشکلات مالی است / بازیکنان خارجی با سختی در تمرینات حاضر می شوند

پرویر مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: با گذشت چند هفته از لیگ برتر، مس کرمان همچنان با مشکلات مالی مواجه است و بازیکنان ما به ویژه خارجی ها هفته گذشته با سختی در تمرینات حاضر شدند.

وی افزود: هرچند که با قول من در زمینه پرداخت دستمزدشان در تمرینات حاضر شدند اما اگر این مشکل زود برطرف نشود تیم دچار مشکل می شود و اگر چند بازیکن در تمرینات نیامدند، تعجب نکنید.

مظلومی در خصوص شایعات برکناریش از سمت سرمربی مس کرمان گفت: من به خواست خودم نیامدم که با حرف و حدیث، کرمان را ترک کنم و تا وقتی در این تیم حضور داشته باشم تمام تلاشم را برای موفقیت مس به کار خواهم بست.

وی در خصوص سرمربیگری جلالی در مس گفت: شایعه رفتنم از مس و جایگزینی جلالی را در یک مصاحبه به عنوان طنز مطرح کردم که در نهایت در چند روزنامه تیتر شد و هیچ نگرانی در این زمینه ندارم.

وی در خصوص نتایج ضعیف مس در هفته های اخیر گفت: به رغم شایعاتی که مطرح می شود تیم مس خوب کار می کند اما مسئولان هم نباید تیمی را که می خواهد در مسابقات آسیایی شرکت کند اینگونه رها کنند.