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۶ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۵۹

مظلومی:

مس درگیر مشکلات مالی است / بازیکنان خارجی با سختی در تمرینات حاضر می شوند

مس درگیر مشکلات مالی است / بازیکنان خارجی با سختی در تمرینات حاضر می شوند

کرمان - خبرگزاری مهر: سرمربی مس کرمان با اشاره به ادامه مشکلات مالی مس کرمان گفت: متاسفانه هنوز تیم مس درگیر مشکلات مالی است و بازیکنان خارجی هفته گذشته با سختی در تمرینات حاضر شدند.

پرویر مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: با گذشت چند هفته از لیگ برتر، مس کرمان همچنان با مشکلات مالی مواجه است و بازیکنان ما به ویژه خارجی ها هفته گذشته با سختی در تمرینات حاضر شدند.

وی افزود: هرچند که با قول من در زمینه پرداخت دستمزدشان در تمرینات حاضر شدند اما اگر این مشکل زود برطرف نشود تیم دچار مشکل می شود و اگر چند بازیکن در تمرینات نیامدند، تعجب نکنید.

مظلومی در خصوص شایعات برکناریش از سمت سرمربی مس کرمان گفت: من به خواست خودم نیامدم که با حرف و حدیث، کرمان را ترک کنم و تا وقتی در این تیم حضور داشته باشم تمام تلاشم را برای موفقیت مس به کار خواهم بست.

وی در خصوص سرمربیگری جلالی در مس گفت: شایعه رفتنم از مس و جایگزینی جلالی را در یک مصاحبه به عنوان طنز مطرح کردم که در نهایت در چند روزنامه تیتر شد و هیچ نگرانی در این زمینه ندارم.

وی در خصوص نتایج ضعیف مس در هفته های اخیر گفت: به رغم شایعاتی که مطرح می شود تیم مس خوب کار می کند اما مسئولان هم نباید تیمی را که می خواهد در مسابقات آسیایی شرکت کند اینگونه رها کنند.

کد مطلب 954332

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