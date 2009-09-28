موشکهای دوربرد شهاب 3 و سجیل با موفقیت شلیک شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: این موشک‌ها از جمله پیشرفته‌ترین موشک‌های ساخت متخصصان توانمند نیروی هوایی سپاه پاسداران است که از نظر سرعت روانه‌سازی و دقت در اصابت به هدف مورد بهینه‌سازی قرار گرفته است.

سردار سلامی گفت: این موشک‌ها از جنس موشک‌های دوربردی هستند که در اختیار واحد موشکی نیروی هوایی سپاه قرار دارد و تمام هدف‌هایی که در منطقه وجود دارد در هر نقطه‌ای که باشد زیر پوشش این موشک‌ها خواهد بود.

براساس گزارش‌های دریافتی از دیدبان‌های مستقر در مناطق هدف موشک‌های این مرحله نیز دقایقی پس از پرتاب بدون هیچ‌گونه خطایی دقیقاً به نقطه هدف اصابت کردند و بدین ترتیب رزمایش بزرگ موشکی پیامبر اعظم 4 با دستیابی به تمام اهداف از پیش تعیین شده با موفقیت به کار خود پایان داد.

آزمایش آخرین دستاوردهای بومی صنایع موشکی نیروی هوایی سپاه در زمینه مدیریت دفاع بازدارنده طولانی مدت و متناوب، افزایش سرعت آماده‌سازی موشک‌ها بدون اتکاء به مواضع از پیش تعیین شده، استفاده از سَرهای جنگی چند کولاهکی به وسیله لانچرهای چند راکته دارای قابلیت پرتاب همزمان و نیز نمایش عزم، اراده و توان ملت ایران در دفاع از آرمانها و ارزشهای دینی ، انقلابی و ملی خود از جمله اهداف این رزمایش عنوان شده بو





