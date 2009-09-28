دکتر مهدی محبتی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال که دلیل توجه به مولوی از سوی غربیان چیست؟ مولوی به چه نیاز بشر جدید پاسخ میدهد ؟ گفت: دلیل توجه غربیها به مولوی سه زمینه است که در مولانا وجود دارند. یکی انسانگرایی عمیق و شدید مولانا است که توجه به انسان و کرامت انسانی را اصل دعوتش قرار داده است.
این محقق حوزه ادبیات و فلسفه تصریح کرد: دوم آزادی و رهایی است که در کلام مولانا وجود دارد و این باعث شده که بند و قیدها و چیزهای دست و پاگیر کلامی، مولانا را محدود نکند. مسئله سوم هم زیبایی است که در کلام و زبان و اندیشه مولوی هست. درواقع میشود گفت که سه عنصر انسانگرایی و زیباییگرایی و رهایی اساس دعوت مولانا در این جهانی است که غالباً انسان را محدود و مقید میکند. به این علت غربیها خیلی به مولانا توجه میکنند و فکر میکنند با درک مولانا حیات معنویشان، کرامت انسانیشان و بعد زیباییشناسیشان ارضا میشود.
محبتی در پاسخ به این سؤال که عشق از مفاهیم کلیدی جهان بینی مولوی است، ما تا چه اندازه هماکنون به این مفهوم نیاز داریم؟ گفت: بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید چو مردید دگر باره همه جان پذیرید . یعنی بشر بدون عشق اصلاً نمیتواند زندگی کند. عشق اساس روح و روان آدمی است و هر جامعهای که عشق را از دست بدهد عملاً میمیرد.
این محقق و پژوهشگر اظهار داشت: منتها عشق مظاهر گوناگون دارد. از حضرت حق تعالی بگیرید تا رویش یک گیاه در تعالی هستند. مولانا به خاطر اینکه عشق را در کائنات دیده انسان را دعوت به عاشقی میکند و خودش هم سمبل و اسوه عشقهای انسانی و الهی در زمین هست.
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