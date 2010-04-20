کره شمالی سومین آزمایش هسته ای خود را در ماه مه یا ژوئن انجام می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شبکه تلویزیونی کره جنوبی امروز سه شنبه اعلام کرد که کره شمالی احتمالا خودش را برای سومین آزمایش هسته ای در ماه مه یا ژوئن آماده می کند، این درحالیست که تحلیلگران ضمن رد این گزارش این اقدام را ناممکن خواندند.

شبکه تلویزیونی وای تی ان کره جنوبی به نقل از یک منبع دیپلماتیک نامشخص در پکن اعلام کرد که کره شمالی مقدمات سومین آزمایش هسته ای خود را در ماه فوریه آماده کرده و در این آزمایش در مقایسه با آزمایش پیشین از تکنولوژی پیشرفته تری استفاده کرده است.

تحلیلگران در سئول ضمن رد این گزارش اعلام کرد که در این نقطه زمانی که چین در تلاش برای بازگرداندن کره شمالی به مذاکرات خلع سلاح هسته ای است، دلیلی برای انجام یک آزمایش هسته ای دیگر وجود ندارد.

در سال 2005 کره شمالی موافقت خود را با خلع سلاح های هسته ای خود اعلام کرد و آمریکا نیز متعهد شد تا پیونگ یانگ را تحت تصرف خود درنیاورد و به آن تجاوز نکند اما در آوریل گذشته کره شمالی تصمیم به غنی سازی اورانیوم گرفت و با این عمل تحریمهای مالی علیه پیونگ یانگ افزایش یافت.

مقامات آمریکایی پس از آزمایش های هسته ای کره شمالی بارها نگرانی خود را در مورد افزایش توان پیونگ یانگ ابراز کردند و در راستای این نگرانی می توان به اظهارات قائم مقام وزارت دفاع آمریکا ( پنتاگون ) اشاره کرد که پیشتر گفته بود اگر کره شمالی به گسترش سلاح های هسته ای ادامه دهد، پیونگ یانگ می تواند حتی وارد آمریکا شود.