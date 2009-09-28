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۶ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۴۶

در شش ماه گذشته؛

41 میلیون دلار کالا از چهارمحال و بختیاری صادر شد

41 میلیون دلار کالا از چهارمحال و بختیاری صادر شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بازرگانی خارجی چهارمحال و بختیاری گفت: در شش ماهه سال جاری 41میلیون و 406 هزار دلار مواد غیر نفتی از این استان صادر شده است.

سیاوش نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: این میزان صادرات نسبت به دوره مشابه خود هشت درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه صادرت غیر نفتی از نظر ارزش وزنی 59 میلیون و 511هزار کیلوگرم بوده است، بیان داشت: میزان صادرات از نظر وزنی نسبت به دوره مشابه 287درصد رشد برخوردار بوده است.

نظری با بیان اینکه عمده صادرات استان به کشورعراق است، خاطرنشان کرد: محصولات استان به کشورهای ایتالیا، سودان، چین، استرالیا، افغانستان و... است.

وی خاطرنشان کرد: کارخانه برفاب بیشترین صادرات را با ارزش ریالی 28 میلیون و 840 هزار دلار و کمترین صادرات  کارخانه تولید کاشی با ارزش ریالی 20 هزار و 112 دلار داشته است.

وی یادآور شد: 34 هزار و 57 دلار آب معدنی و شش میلیون و 676 هزار دلار سیمان از این استان صادر شده است.

کالاهای صادر شده از استان چهارمحال و بختیاری لوازم خانگی، سیمان، موکت، خمیر مایه، سیلندر گاز، کاشی، آب معدنی و... تشکیل می دهند.

کد مطلب 954399

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