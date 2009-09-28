رتبه 28 برای فرهنگ فارس/مقبره مردانی رها شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کازرون، دهقان ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت زنده یاد نصرالله مردانی شاعر کازرونی افزود: در استان فارس اتفاقات بزرگی برای بخش فرهنگ و هنر در حال شکل گرفتن است که به هیچ عنوان مناسب و شایسته نیست.

وی خاطرنشان کرد: استان فارس در زمینه فرهنگی در ردیف 28 کشور قرار گرفته و این مایه تاسف و ناراحتی برای استان فارس به عنوان مهد و تمدن فرهنگ ایران زمین است که در چنین بخشی تا این حد محروم محسوب می شود.

مقبره مردانی رها شده است

نماینده مردم کازرون در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: مقبره چهره ماندگار شاعر کازرونی نصرالله مردانی که به عنوان نماد فرهنگی این شهر و استان همواره مطرح بوده طی چند سال گذشته به حال خود رها شده است.

دهقان عنوان کرد: در این خصوص جلسات متعددی نیز با وزیر ارشاد وقت و رئیس جمهور داشتیم که در این خصوص دستورات لازم صادر شد اما مسئولان فرهنگی و اجرایی شهرستان باید بدانند که مردانی فقط متعلق به شعرا و جامعه فرهنگی نیست بلکه این شاعر بزرگ به جامعه ایران تعلق داشته و از افتخارات این کشور به حساب می آید.

وی همچنین با انتقاد به وضعیت نابسامان کتابخانه کازرون نیز عنوان کرد: در این شهرستان یک کتابخانه استاندارد وجود ندارد و با پیگیریهای به عمل آمده کتابخانه عمومی شهرستان که مربوط به سال 42 - 43 بوده با تخصیص اعتباراتی در حال ساخت است.