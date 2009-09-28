50 هزار بیمار از کشورهای مختلف جهت مداوا وارد ایران می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رحیم سروری زنجانی قبل از ظهر دوشنبه در دومین یادواره شهدای بسیج جامعه پزشکی که همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار شد با اشاره به پیشرفتهای عظیم صورت گرفته در کشور در حوزه پزشکی افزود: این در حالی است که در سال 61 نزدیک به سه هزار بیمار به خارج از کشور اعزام شد که این اقدام، مبلغی در حدود 16 میلیون دلار هزینه برای کشور در برداشت.

وی ادامه داد: در خلال جنگ تحمیلی، اعزام مصدومین شیمیایی به خارج از کشور، هزار میلیارد دلار هزینه برای کشور داشت که این مبلغ معادل 20 سال درآمد نفتی کشور است اما اکنون به جهانیان ثابت کرده ایم که کشور ما، کشوری غیر قابل رسوخ است.

سروری با بیان اینکه هم اکنون کلیه پیوندهای اعضا که در سطح دنیا صورت می گیرد، در ایران نیز قابل انجام است، افزود: در حال حاضر ایران به 30 کشور دنیا ادوات دفاعی صادر می کند که همه این پیشرفت ها، نتیجه 8 سال دفاع شجاعانه در جنگ تحمیلی است.

سروری زنجانی نقش بسیج جامعه پزشکی را در 8 سال دفاع مقدس انکار ناپذیر دانست و تصریح کرد: باید فرهنگ جهاد و جبهه به جامعه پزشکی منتقل شود تا این قبیل محیط های علمی از گزند هر گونه ناملایمات نظیر فرهنگ ابتذال، بی هویتی و اندیشه های سکولاریسمی مصون بماند.

در ادامه فرمانده سپاه انصار المهدی زنجان، جهش کشور را در حوزه های مختلف از برکت خون شهدا و غیرت رزمندگان اسلام دانست و اظهار داشت: پس از گذشت 30 سال هنوز دست توطئه دشمنان در امور کشور مشاهده می شود که آنها خود از خیزش ایجاد شده در جهان اسلام آگاهند.

سردار مجید ارجمندفر افزود: به وضوح مشاهده می شود که تمامی دشمنان خارجی هماهنگ و همسو با هم عمل می کنند و از هر فرصتی برای دشمنی با نظام استفاده می کنند.

وی ادامه داد: 8 سال دفاع مقدس جهاد اصغر بود و هم اکنون با جنگ اکبر مواجه هستیم که باید با درایت و هوشیاری اجازه ندهیم مخالفان نظام، ارزشهای انقلاب را زیر سوال ببرند.