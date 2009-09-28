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۶ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۴۳

کاتوزیان در گفتگو با مهر:

صالحی زمان تحویل نیروگاه بوشهر را اعلام نکرد

صالحی زمان تحویل نیروگاه بوشهر را اعلام نکرد

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه روس ها از ساخت نیروگاه بوشهر به عنوان اهرم سیاسی استفاده می کنند، خبر داد که صالحی درخصوص تحویل نیروگاه بوشهر از سوی روسها هیچ زمانی را اعلام نکرد.

حمیدرضا کاتوزیان درگفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در کمیسیون انرژی مجلس اظهارداشت: آقای صالحی در این جلسه به ارائه مطالب کلی در خصوص مسائل مربوط به سازمان پرداخت و توضیحات وی حاکی از این بود که هنوز تسلط کامل به حوزه کاری خود پیدا نکرده است.

وی افزود: قرار است صالحی در روزهای آینده با حضور در کمیسیون درخصوص مسائل جزیی تر توضیحاتی ارائه کند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: از صالحی درباره نیروگاه بوشهر نیز سئوال شد ، نظر وی این است که کار نیروگاه بوشهر 14 سال است که آغاز شده و از آنجا که ابتدا آلمانی ها روی آن کار کرده اند و سپس به دست روس ها سپرده شد و روسها به دنبال تغییر ساختار آن بودند ، این پروسه زمان زیادی می برد و این تاخیر در تحویل دارای توجیه فنی است.

کاتوزیان خاطرنشان کرد: ما نیز این توجیه را تا حدودی قبول داریم ، اما برداشت ما این است که روس ها از ساخت نیروگاه بوشهر به عنوان یک اهرم سیاسی استفاده می کنند و در واقع همه دلایل این تاخیر به مسائل فنی برنمی گردد.

وی گفت: صالحی از زمان اتمام کار نیروگاه بوشهر هیچ خبری نداد و تاکید کرد که پس از بررسی بیشتر درخصوص این موضوع صحبت می کند.

کاتوزیان تصریح کرد: سئوال احمد توکلی از وزیر نفت درخصوص خرید بنزین به صورت غیر قانونی هفته آینده در دستور کار این کمیسیون قرار می گیرد.

وی گفت: از وزیر نفت نیز دعوت شده تا فردا با حضور در کمیسیون درخصوص توافق خرید بنزین از ونزوئلا توضیح دهد.

کد مطلب 954474

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