به گزارش خبرنگار مهر، " ژوزف پرورنا" در نشست امروز خود با خبرنگاران که در سالن رسانه های برج قایقرانی دریاچه آزادی تهران برگزار شد، با ابراز رضایت از برگزاری مسابقات قهرمانی قایقرانی آسیا در ایران گفت: پیست قایقرانی ایران کیفیت فوق العاده ای داشت و به نظر من کشور شما نه تنها قابلیت برگزاری مسابقات آسیایی را دارد بلکه قابلیت میزبانی رقابت های جهانی را هم دارد.

رئیس فدراسیون جهانی تصریح کرد: پیست آزادی در کانوئینگ عالی است و شاید بسیاری از کشورهای مطرح نیز چنین پیستی نداشته باشند بطوریکه معتقدم ایران می‌توان در آینده میزبان رقابتهای قهرمانی جهانی یا جام های جهانی باشد.

وی با بیان اینکه به نظر من سطح فنی قایقرانان آسیایی در این دیدارها شگفت‌انگیز بود افزود: سطح ورزشکاران و نحوه ارایه توانمندی‌های آنها در این رقابت‌ها بالا بود. از نظر تعداد کشورها نیز این مسابقات با حضور 25 کشور آسیایی به شکل بی نظیری در حال برگزاری است.

کایاک دریایی را راه اندازی می کنیم

پرورنا با اشاره به برگزاری کنگره آسیایی در تهران، گفت: نشست خوبی بود زیرا همه ایده‌های خود را در آن آزادانه بیان کردند و در کنار آن ما تلاش کردیم تا برنامه‌های کانوئینگ در آسیا به خوبی ارایه شود.

رئیس فدراسیون جهانی کانوئینگ با بیان اینکه درصدد راه‌اندازی رشته کایاک دریایی و سی کایاک در دنیا هستیم، خاطرنشان کرد: بسیاری از کشورها دریا دارند یا می توانند شرایط را برای این رشته مهیا کنند. به همین دلیل راه‌اندازی رشته کایاک دریایی را در برنامه‌های آینده خود قرار دادیم.

ایران بهترین گزینه برای میزبانی انتخابی المپیک بود

رئیس فدراسیون جهانی قایقرانی در خصوص دریافت امتیاز میزبانی رقابت‌های انتخابی قایقرانی المپیک 2012 توسط ایران افزود: طبق مقررات جهانی قبل ازاینکه تصمیم گرفته شود که رقابت‌هایی در این سطح در کدام شهر یا کشور باشد نحوه میزبانی آن برای ما اهمیت دارد. برای این رقابت‌ها نیز سه کشور چین، ژاپن و ایران نامزد دریافت میزبانی بوده است که به اتفاق همه ایران را انتخاب کردند.

وی تصریح کرد: برای من جالب بود که ایران برای دریافت این میزبانی اعتبار خوبی میان کشورهای آسیایی دارد در کنار آن کشور شما شرایط مناسبی برای میزبانی این رقابت‌ها در اختیار داشت که می توانست به عنوان بهترین گزینه معرفی شود.

رئیس ICF افزود: در کنار این مسابقات انتخابی کنگره ای مشابه همین کنگره تهران برگزار خواهد شد که قصد داریم نحوه توسعه قایقرانی در آسیا را به طور مجدد بررسی کنیم. در کنار آن برگزاری مسابقه و انتخابی المپیک برای ارزشیابی قایقرانان راه یافته به المپیک برای ما بسیار مهم است و ایران توانسته این امتیاز مهم را برای نخستین بار از آن خود کند.

روابط من و دنیامالی عالی است

وی در خصوص انتخاب "ناریتا" به عنوان رئیس کنفدراسیون قایقرانی آسیا، گفت: وی نایب رئیس من در فدراسیون جهانی است و رابطه خوبی با یکدیگر داریم. در 4 سال گذشته "شین" توانسته قایقرانی آسیا را تا سطح خوبی پیش ببرد. در حال حاضر نشستی ویژه در این مکان برگزار می‌شود که مسیر ما را برای 2 سال آینده ترسیم خواهد کرد. من فکر می‌کنم هیئت رئیسه جدید قایقرانی آسیا از ترکیب خوبی از تمام کشورهای این قاره تشکیل شده است.

"پرورنا" با اشاره به انتخابات نماینده قاره آسیا در فدراسیون جهانی، گفت: احمد دنیامالی توانست با رقابت با 5 آسیایی دیگر و کسب بیشترین آراء این کرسی مهم آسیایی و جهانی را از آن خود کند. این تعداد رای نشان می‌دهد که ایران از حمایت خاصی میان کشورهای آسیایی برخوردار است.

رئیس ICF با بیان اینکه رابطه من ودنیامالی عالی است ادامه داد: دنیامالی مسئولیت سنگینی را در آسیا بر عهده گرفته است اما با شناختی که از وی دارم توانایی خوبی برای اداره آن دارد.

ICF یک میلیون دلار در سال پول می خواهد

وی با اشاره به همکاری خوب ICF و ACC با یکدیگر گفت: 38 کشور عضو کنفدراسیون قایقرانی آسیا بوده که همگی آنها عضو ICF هم هستند. من برنامه‌ای برای توسعه قایقرانی در دنیا دارم که طی آن ICF در طی 15 سال آینده به سالی یک میلیون دلار برای توسعه قایقرانی جهان نیاز دارد.

وی به هزینه کرد سالانه 90 هزار دلار برای توسعه قایقرانی در دنیا اشاره کرد و گفت: با "ناریتا" هماهنگ هستیم که چگونه این بودجه در تمام دنیا هزینه شود. من فکر می‌کنم الان شرایط برای رقابت جدی آسیایی‌ها با اروپایی ها مهیاست.

ICF از کشورهای فقیر حمایت می کند

رئیس فدراسیون جهانی قایقرانی با تاکید بر این که ما هیچ پول نقدی را به کشورها اهدا نمی‌کنیم، گفت: فلسفه ما حمایت از وزشکار است و تنها این پول را برای آموزش رایگان، سمینارهای تخصصی مربیان و داوران و اهدای قایق رایگان به کشورهای فقیر و ارایه برنامه‌های استعدادیابی هزینه خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه 6 کشور فقیرتحت پوشش فدراسیون قایقرانی جهان قرار دارد، گفت: مهم نیست کشوری پول دارد یا نه برای ما حضور ورزشکاران نخبه در المپیک اهمیت بیشتری دارد. به همین دلیل هزینه اعزام این قایقرانان را به رقابت‌های مهم جهانی پرداخت می‌کنیم.

سیاست‌های دنیا مالی خوب است

وی با بیان اینکه کسب هشت مدال طلا در یک روز از مسابقات قایقرانی آسیا توسط ایران نشان از توسعه این رشته در کشور شما دارد گفت: سیاست دنیا مالی در اداره فدراسیون قایقرانی ایران خوب است و دلیل آن کشف استعدادها در باشگاه‌ها و جمع کردن آنها در فدراسیون است. توسعه بیشترش ما چیزی است که زمان می‌خواهد و این مهم نیاز به زمان دارد و نمی‌توان گام‌های بلند را در زمان‌های کوتاه برداشت.

حضور در رقابتهای بین المللی کمک بزرگ به ورزشکار است

"پرورنا" با تاکید بر اینکه برای موفقیت اول باید ساختارها را درست و بعد ورزشکار تربیت کرد، گفت: رسیدن به کسب مدال سخت است اما زمانیکه مدال آور باشید راحت تر می‌توانید جلو بروید. یکی از کارهایی که می‌تواند شما را در بهبود شرایط فعلی کمک کند این است که ورزشکار در مسابقات مختلف بین المللی شرکت کند و این مسئله کمک بزرگی به قایقران است.

وی تصریح کرد: در سطح آسیا تنها چین کمی جلوتر از شما قرار دارد و مسئله این کشور با بقیه فرق دارد چون تجربه برگزاری مسابقات مختلف و حضور در المپیک را بارها بدست آورده است. البته این کشور هم چندی پیش یک حرکت جهشی را با کمک پول و هزینه و برنامه‌ریزی پیش گرفت و می‌توان گفت قبل از این وضعیت مشابهی چون شما داشت.

ایران رقیب جدید میادین جهانی خواهد بود

وی تاکید کرد: من فکر می‌کنم ایران جزء دو سه کشور اول قایقرانی آسیا است و نباید خود را با قایقرانی اروپا مقایسه کند زیرا قایقرانی قدمتی بیش از 60 سال در این کشورها دارد و نمی توان ناگهان به این نقطه رسید اما با شرایطی که از تلاش ایرانی ها می بینم در آینده ای نزدیک ایران یکی از رقبای جدید در میادین جهانی خواهد بود.