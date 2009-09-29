تدوین "تاوان خوبی" شروع شد

سلطانی به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری سه اپیزود از مجموعه "شاید برای شما هم اتفاق بیفتد " به نام‌های "سقف شیشه‌ای"، طیب و طاهر" و "تاوان خوبی" را به پایان رسانده‌ام و ساخت اپیزود چهارم را به زودی آغاز می‌کنم.

وی افزود: تدوین دو اپیزود اول توسط سهراب شاه‌محمدلو تمام شده و اپیزود "تاوان خوبی" تدوین می‌شود. این مجموعه در حال و هوای مجموعه "کلید اسرار" است و در آن مسائل دینی و معنوی که مردم در زندگی روزمره با آن در ارتباط هستند مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: در این اپیزودها از ترکیب بازیگران جوان و با تجربه تئاتر استفاده کرده‌ام، در اپیزود اول محمد عمرانی، شهرزاد کمال‌زاده و رضا یزدانی، در اپیزود دوم رضا مولایی و فرمیسک فاریا ودر اپیزود سوم آذر خوارزمی و مرجان شکوفکی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

دیگر عوامل این مجموعه عبارتند از مدیر تصویر برداری: بابک بذرافشان، صدا بردار: کامران کیان‌ارثی، طراح گریم: نگین ریحانی، طراح صحنه: سحر گوران، دستیاران کارگردان: علی هاشمی، کاوه قاسم زاده، فریده رزمی. تهیه کننده : اکبر تحویلیان.

دیگر اپیزودهای این مجموعه 90 قسمتی را راما قویدل و مهدی گلستانه کارگردانی کرده‌اند.