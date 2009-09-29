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۷ مهر ۱۳۸۸، ۱۰:۳۷

تدوین "تاوان خوبی" شروع شد

تدوین "تاوان خوبی" شروع شد

تدوین اپیزود "تاوان خوبی" از مجموعه تلویزیونی "شاید برای شما هم اتفاق بیفتد" به کارگردانی شهره سلطانی آغاز شد.

سلطانی به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری سه اپیزود از مجموعه "شاید برای شما هم اتفاق بیفتد " به نام‌های "سقف شیشه‌ای"، طیب و طاهر" و "تاوان خوبی" را به پایان رسانده‌ام و ساخت اپیزود چهارم را به زودی آغاز می‌کنم.

وی افزود: تدوین دو اپیزود اول توسط سهراب شاه‌محمدلو تمام شده و اپیزود "تاوان خوبی"  تدوین می‌شود. این مجموعه در حال و هوای مجموعه  "کلید اسرار" است و در آن مسائل دینی و معنوی که مردم در زندگی روزمره با آن در ارتباط هستند مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: در این اپیزودها از ترکیب بازیگران جوان و با تجربه تئاتر استفاده کرده‌ام، در اپیزود اول محمد عمرانی، شهرزاد کمال‌زاده و رضا یزدانی، در اپیزود دوم رضا مولایی و فرمیسک فاریا ودر اپیزود سوم آذر خوارزمی و مرجان شکوفکی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

دیگر عوامل این مجموعه عبارتند از مدیر تصویر برداری: بابک بذرافشان، صدا بردار: کامران کیان‌ارثی، طراح گریم: نگین ریحانی، طراح صحنه: سحر گوران، دستیاران کارگردان: علی هاشمی، کاوه قاسم زاده، فریده رزمی. تهیه کننده : اکبر تحویلیان.

دیگر اپیزودهای این مجموعه 90 قسمتی را راما قویدل و مهدی گلستانه کارگردانی کرده‌اند.

کد مطلب 954511

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