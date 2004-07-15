تعامل سنت و مدرنيته

1

توسعه را مي توان بسط فرهنگي - اجتماعي - سياسي - اقتصادي تعريف كرد. با اين تعريف، جامعه اي توسعه يافته است كه در اين حوزه ها، گستردگي ها و پيچيدگي هايي را دارا باشد. واضح است كه با اين تعبير از توسعه، آن را نمي توان محدود و محصور به تمدن و فرهنگ خاصي كرد و در تاريخ بشري، فرهنگها و تمدنهاي فراواني را مي توان سراغ گرفت كه در آنها بسطها و پيشرفتهاي شگرفي را شاهد هستيم. با وجود اين، هم اكنون آنچه بيشتر از توسعه مراد مي گيرند توسعه اي است كه در تمدن غرب و مبتني بر تفكر غربي نضج گرفته و ساري و جاري شده است.

عقل مدرن با خود دستاوردهاي فراواني به همراه داشته كه از جمله آنها ايمان و اعتقاد به اين است كه عقل مي تواند دنيا و جهاني بهينه و مطلوب و همچنين زندگي و جامعه اي آرماني بسازد. به همين جهت است كه در تمدن غربي و مدرنيته به مفاهيمي چون پيشرفت ، ترقي و توسعه بر مي خوريم و همه اينها حكايت از آن دارند كه بشر جديد به مدينه فاضله و اتوپيايي مي انديشيده كه با عقل و علم خواهان دستيابي بدان بوده است. هرچند به تعبير صلب و دگمي كه از توسعه ارايه شده بسي تبصره و ايراد وارد گشته با اين همه ، الگويي از توسعه كه بر مبناي عقل و علم به وجود آمده چنان ساري و جاري گشته كه فرهنگي را نمي توان يافت كه بي نياز و بي بهره از آن باشد . فرهنگ ايراني - اسلامي ما هم از يكصد سال پيش و از اولين روزهاي آشنايي جدي با تمدن غرب - و دستاوردهاي شگرفش - خود را بي نياز و مستغني از از مباني و آثار توسعه نيافت و قصد برقراري رابطه اي جدي با آن را در سر داشت. هرچند كه در اين رابطه فراز و فرود هاي بسيار - و البته بيشتر فرود - به چشم مي خورد.

2

مسيري كه توسعه در غرب طي كرده با وضعيتي كه ما هم اكنون با آن مواجهيم تفاوتي مهم دارد؛ توسعه اي كه در تمدن غرب به وجود آمد پديده اي خودجوش و تدريجي بود كه با توجه به نيازهاي طبيعي آن فرهنگ حادث شده بود. تفكر و علمي در آن فرهنگ روييده بودند كه با كمك ساختارهاي اجتماعي - سياسي - فرهنگي روند تمدن غرب را تغيير دادند. اين پديده البته پديده اي منحصربفرد بود و بسي عوامل طبيعي و انساني نياز داشت تا تحقق يابد. اما وضعيت ما با موقعيت غرب در اين زمينه تفاوت دارد. روندي خودجوش و طبيعي، ما را به سوي توسعه سوق نداده است . ما با پديده اي مواجه بوديم كه نه از مبناي آن مطلع بوديم و نه از نتايجش چيزي مي دانستيم. اين ورود ناخواسته و ناگهاني البته واكنشهاي گوناگوني برانگيخت. در ابتدا ما را به حيرت و شگفتي واداشت. بالاخره انسان در مواجهه با پديده هايي كه پيشاپيش مثال و مشابه آن را نديده حيرت و تعجبي را در خود حس مي كند. زماني لازم بود تا اين دوره بگذرد و ما انديشيدن درباره وضعيت نويني كه در برگرفته بودمان را بياغازيم؛ هرچند اين انديشيدن هم لوازم و شرايط مهم خود را دارا نبود و بسيار ناقص و معوج صورت مي گرفت. بعدها به شگفتي ما ديدي تحقيربرانگيز و تنفربرانگيز هم اضافه شد و ما كه نتوانسته بوديم به درك عميقي از غرب برسيم به ناگزير با حسي تنفر برانگيز به سراغ آن رفتيم. اينها اما همه يك ريشه داشتند ، اين كه توسعه نتوانسته بود در اينجا ريشه بدواند و در بستر سنت ايراني - اسلامي رشد كند.

3

در ادغام و امتزاج سنت ما با توسعه، محصولات فراواني به دست آمده است: گاهي توسعه مبنا قرار گرفته و سخن از آن رفته كه هرچه از سنت كه مخالف توسعه است بايد دور انداخته شود و مولفه هاي سنت چنان بايد انتخاب شوند كه مسير توسعه بهتر طي گردد. گاهي هم از سنت چنان تفاسير و تعابير توسعه مدارانه صورت گرفته كه عين انديشه ها و مفاهيم توسعه به شمار آيند. ايدئولوژيك كردن سنت به همين صورت انجام مي گيرد. چنان بر مفاهيم و مباني توسعه تاكيد رفته كه راهي جز آن كه برداشتي خاص ( و البته ايدئولوژيك ) از سنت ارايه گردد وجود نداشته است. حكايت ماركسيست هاي ايراني هم شنيدني است. آنها بدون آن كه كوچكترين نقشي براي سنت قايل شوند انديشه هايي را از ديگران اخذ كرده و در اينجا مطرح مي كردند. ليبرال ها نيز در اين مشكل از بيماري رقيبان ماركسيست خود در رنج بودند. مشكلي كه تقريبا تمام اين گروهها بدان دچار بودند اين بود كه اصولا برداشت نزديك به واقعي از سنت در ذهن نداشتند و سنت حوزه اي تلقي مي شد كه چنان صلب است كه راه را بر هر گونه تغييري مي بندد و اين البته تصوير اشتباهي است.

4

هنگامي كه از سنت پرسش مي شود بدان معناست كه ما از سنت بيرون آمده ايم . سنت ناب هميشه با پرسشهايي كه در برابر آن قرار مي گيرند مشخص مي شود و همين پرسشها هستند كه سنت را زنده نگه مي دارند. بدين جهت مي توان گفت ما سنت ناانديشيده و صامتي نداريم . اين نگاه متآسفانه از ديد روشنفكر و نخبه ايراني غايب بوده است. بدين جهت ديد ما نسبت به مفهوم سنت نياز به تغيير دارد.

نگاه ما به توسعه نيز نياز به تعديل دارد. چندي است با خللها و گسستهايي كه عقل مدرن به خود ديده نگاه متصلبانه و ايدئولوژيك نسبت به توسعه منعطف شده است. اگر پيش از اين سخن از الگوهاي واحد و مشخص توسعه بود با متواضع شدن عقل مدرن راه بر تصاوير و تفاسير واگرا و متفاوت از توسعه باز شده است. نخبگان ديار ما نه تنها سنت را سيال و جاري مفروض نگرفته اند كه ديدي جزمي نسبت به توسعه هم داشته اند و اين سبب شده كه هنوز هم از بزرگترين چالشها و پرسشهاي فكري و فرهنگي ما " نسبت سنت و توسعه" باشد. مدعي نيستيم كه در اين مقال كوتاه مي توان به حل گره هاي بزرگترين مسئله فكري ديارمان نايل شد اما بايد بداينم كه ما هنوز در گام نخست قرار داريم چراكه هنوز تآويل و تصويرمان نسبت به پايه اي ترين و جوهري ترين مولفه هاي سنت و تجدد مشخص نيست؛ مشكلي كه تا حل نشود بسياري از سياستگذاري ها و تصميم گيري ها و خط مشي هاي ما هم عقيم خواهند بود. باري با توجه به اين مقدمه " سنت و تجدد" را هنوز مي توان بزرگترين پرسش فكري ايران زمين به حساب آورد.