برخی رفتارها در شورای شهر کرج متاثر از سلایق شخصی اعضاست

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حمیدرضا ابوالحسنی در جلسه ظهر دوشنبه شورای شهر کرج افزود: گاهی اوقات مسائلی در شورا پیش می آید که از سلیقه شخصی اعضا ناشی می شود که این امر به جایگاه شورا آسیب وارد می کند.

وی ادامه داد: همچنین گاهی شاهد این امر هستیم که ابراز نظرهای اعضای شورا بدون توجه به قانون و مصوبات صورت می گیرد و در ورای آنها نوعی کم توجهی به مصوبات وجود دارد.

این عضو شورای شهر کرج بیان کرد: ادامه این روند به ضرر شهر است و اظهار نظرها و رفتارهای متاثر از نظر و سلیقه شخصی باید در اسرع وقت مورد تجدید نظر قرار گیرد.

ابوالحسنی خاطرنشان کرد: اعضای شورا نمایندگان مردم در شهر هستند و باید به دور از نظر شخصی رفتار کنند زیرا رفتار این افراد برای شهروندان الگو محسوب می شود.

وی عنوان کرد: اگر قرار باشد اعضا بر اساس سلیقه شخصی خود عمل کنند، اصل شورا زیر سئوال می رود و کیان آن به خطر می افتد و اهداف ذاتی شورا محقق نمی شود و نمی توانیم به همه نیازهای شهر پاسخ دهیم.

ابوالحسنی یادآور شد: اعضای شوراهای اسلامی باید همواره به دفاع از کیان شورا توجه خاص و جدی داشته باشند و به گونه ای عمل نکنند که این کیان به خطر افتد.

وی افزود: دفاع از کیان شوراها در مورد کلانشهرها از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است و باید به این امر همواره توجه داشته باشیم.