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۶ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۱۵

ابوالحسنی:

برخی رفتارها در شورای شهر کرج متاثر از سلایق شخصی اعضاست

برخی رفتارها در شورای شهر کرج متاثر از سلایق شخصی اعضاست

استان تهران - خبرگزاری مهر: عضو شورای شهر کرج گفت: برخی اقدامات در شورای شهر کرج متاثر از سلایق شخصی اعضاست که باید برای جلوگیری از این امر برنامه ریزی شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حمیدرضا ابوالحسنی در جلسه ظهر دوشنبه شورای شهر کرج افزود: گاهی اوقات مسائلی در شورا پیش می آید که از سلیقه شخصی اعضا ناشی می شود که این امر به جایگاه شورا آسیب وارد می کند.

وی ادامه داد: همچنین گاهی شاهد این امر هستیم که ابراز نظرهای اعضای شورا بدون توجه به قانون و مصوبات صورت می گیرد و در ورای آنها نوعی کم توجهی به مصوبات وجود دارد.

این عضو شورای شهر کرج بیان کرد: ادامه این روند به ضرر شهر است و اظهار نظرها و رفتارهای متاثر از نظر و سلیقه شخصی باید در اسرع وقت مورد تجدید نظر قرار گیرد.

ابوالحسنی خاطرنشان کرد: اعضای شورا نمایندگان مردم در شهر هستند و باید به دور از نظر شخصی رفتار کنند زیرا رفتار این افراد برای شهروندان الگو محسوب می شود.

وی عنوان کرد: اگر قرار باشد اعضا بر اساس سلیقه شخصی خود عمل کنند، اصل شورا زیر سئوال می رود و کیان آن به خطر می افتد و اهداف ذاتی شورا محقق نمی شود و نمی توانیم به همه نیازهای شهر پاسخ دهیم.

ابوالحسنی یادآور شد: اعضای شوراهای اسلامی باید همواره به دفاع از کیان شورا توجه خاص و جدی داشته باشند و به گونه ای عمل نکنند که این کیان به خطر افتد.

وی افزود: دفاع از کیان شوراها در مورد کلانشهرها از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است و باید به این امر همواره توجه داشته باشیم.

کد مطلب 954547

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