کتابی درباره سینمای شاعرانه کیارستمی در آلمان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، "سه‌گانه‌‌ای به یگانه" عنوان کتابی است از ابوالفضل توسلی درباره سینمای عباس کیارستمی که به تازگی به زبان آلمانی منتشر شده و تلاش می‌کند شناخت تازه‌ای از آثار این سینماگر بر پایه‌ میراث شعر فارسی ارائه دهد.

محور کتاب این است که "ریشه‌های سینمای کیارستمی را باید در اندیشه‌ها و بنیادهای فرهنگ ایران جست چرا که این سینماگر از در آمیختن ارثیه کهنسال شعر پارسی با یکی از مظاهر برجسته‌ دوران روشنگری (سینما) رشته یا ژانر سینمایی تازه‌ای ابداع کرده که می‌توان آن را سینمای شاعرانه خواند".

کتاب "سه‌گانه‌‌ای به یگانه" سینمای کیارستمی را "گامی بلند در راستای سینمای مدرن" می‌داند و برای شناخت سینمای او بر اهمیت آشنایی با پشتوانه‌های ادبی آن تکیه می‌کند.

به نظر نویسنده این کتاب در آثار این فیلمساز پیوند واقعیت و تخیل بر بستر فرهنگ ایرانی جاری می‌شود که جانمایه آن شعر فارسی است.

ابوالفضل توسلی روند تکوین "سینمای شعر" در فیلمهای کیارستمی را از رهگذر بررسی سه فیلم به هم پیوسته‌ این سینماگر بررسی می‌کند: خانۀ دوست کجاست؟، زندگی و دیگر هیچ و زیر درختان زیتون.

نویسنده با کندوکاو در نوشته‌های نظریه پردازان نامداری مانند ژیل دلوز و کریستین متز تلاش می‌کند جایگاه هنر کیارستمی را در سیر سینمای مدرن تعیین کند، و بدعت‌های آن را نشان دهد.

کتاب "سه‌گانه‌ای به یگانه" تز دکترای فلسفه‌ ابوالفضل توسلی در رشته‌ فیلم‌شناسی دانشگاه ماینز است.