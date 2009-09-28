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۶ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۴۶

چهار فیلم فرهنگی از 29 مهرماه اکران عمومی می‌شود

چهار فیلم فرهنگی از 29 مهرماه اکران عمومی می‌شود

فیلم های "حیران"، "صداها"، "خانه روشن" و "استشهادی برای خدا" از 29 مهرماه در طرح اکران فرهنگی (نگاهی دیگر) به نمایش در می‌آیند.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس طرح جدید اکران آثار در هر دو گروه سینمایی فرهنگی، دو فیلم و مجموعاً چهار فیلم به صورت چرخشی طبق اعلام برنامه شورای صنفی نمایش اکران می‌شوند.

شورای صنفی نمایش در جلسه امروز خود تصویب کرد، حداقل 70 سانس موظف برای هر فیلم در نظر گرفته شود و  زمان اکران فیلم‌های فرهنگی به چهار هفته افزایش یافت و بعد از آن با کف فروش مصوب شورای صنفی فیلم‌ها به اکران ادامه می‌دهند.

 پیرو اعلام کتبی پخش‌کنندگان متقاضی اکران فیلم‌های فرهنگی فیلم‌های "حیران" شالیزه عارف‌پور و"صداها" فرزاد موتمن در گروه سینمایی فرهنگ دو، اریکه ایرانیان و پردیس ملت و فیلم‌های "خانه روشن" وحید موسائیان و "استشهادی برای خدا"علیرضا امینی در گروه سینمایی آزادی (شهر هفتم)، فلسطین و پردیس زندگی به نمایش در می‌آید.

تمامی فیلم‌های دارای پروانه نمایش معتبر از اداره کل نظارت و ارزشیابی که پخش کننده آنها با اعلام درخواست کتبی به شورای صنفی نمایش متقاضی قرار گرفتن در طرح اکران فیلم های فرهنگی هستند برحسب اولویت اعلام آمادگی در جدول اکران این طرح،  قرار می‌گیرد.

مهدی کرمپور رئیس شورای صنفی نمایش از اضافه شدن سالن موزه سینما با پیشنهاد مجتبی اقدامی رئیس این سینما به گروه طرح اکران فیلم‌های فرهنگی (نگاهی دیگر) خبر داد.

کد مطلب 954569

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