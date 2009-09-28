به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف شهردار تهران صبح روز دوشنبه با حضور در برنامه زنده تلویزیونی "روز از نو" با بیان این مطلب و ضمن تبریک فرا رسیدن هفته دفاع مقدس اظهار داشت: بعضی جاها به گونه‌ای از بچه‌های جنگ صحبت می‌شود که نسل امروز فکر می‌کنند اینها فرشتگان خاص الهی بودند که خدا آنها را برای زمین فرستاده و دیگر ممکن نیست چنین چیزی اتفاق بیافتد.

متاسفانه نگاه افراطی و گاها تفریطی در مورد جنگ وجود دارد

وی با اشاره به اینکه برخی مواقع نیز برعکس این ماجرا اتفاق می‌افتد و هر دو این نگاه‌ها در فیلم‌ها و خاطرات دوران دفاع مقدس دیده می‌شود بیان داشت: در جایی دیگر نیز به گونه‌ای عنوان می‌شود که بچه‌هایی که بیکار بودند برای دریافت حقوق به جنگ رفتند و یا رزمندگان افرادی لمپن بودند. متاسفانه این نگاه افراطی و گاها تفریطی در مورد جنگ وجود دارد.

شهردار تهران با تاکید براینکه به جنگ باید از ابعاد مختلفی نگاه کرد افزود: یک بخشی از جنگ احساسی است که این مسئله طبیعی است و باید به آن توجه کرد. بخشی از جنگ نیز حماسی است که لحظه به لحظه آن مایه افتخار است و به تمام آن به طور حتم باید توجه نمود اما بخش دیگری از جنگ معطوف به تدبیر، عقلانیت و مدیریت عالی و اداره مناسب آن مقطع است که برخی مواقع که من یادداشت‌های تحلیل‌گران خارجی در مورد مدیریت جنگ ایران را مطالعه می‌کنم به عظمت مدیریت بچه های آن دوران پی می‌برم.

نگاه صفر و صدی و افراط و تفریطی درباره دفاع مقدس به هیچ وجه پذیرفتنی نیست قالیباف

قالیباف به برخی نگاه‌های نادرست در مورد دوران دفاع مقدس نیز اشاره کرد و ادامه داد: نگاه صفر و صدی و افراط و تفریطی درباره دفاع مقدس به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. مگر می‌شود ما به عنوان یک انسان در میدان جنگ که هدفمان فتح و پیروزی بوده است از شکست ناراحت نشویم؟! مگر می‌شود انسان همرزم و همدم و دوستش را در عملیات از دست بدهد و ناراحت نباشد؟! البته باید توجه داشت که نتیجه محور بودن در جنگ برای ما مهم بود.

شهردار تهران ادامه داد: اگر در عملیاتی پیروزی کامل به دست نمی آمد یا دوستانمان را از دست می‌دادیم،‌ عملیات را رها نکرده و عقب نشینی نمی‌کردیم. امام خمینی (ره) فرمودند چه بکشید و چه کشته شوید وظیفه‌تان را انجام داده‌اید ولی اگر توفیق شهادت یافتید این فوزی عظیم است.

قالیباف با بیان اینکه بعد از جنگ باید درحین توجه به لحظات احساسی و جنبه‌های حماسی به بخش عقلانیت جنگ و برنامه‌ریزی در دوران جنگ بپردازیم یادآور شد: معتقدم یکی از افتخارات نظام کارنامه‌ایست که انقلاب اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس به ملت خود و به دنیا عرضه کرد و این اوج کارآمدی دین در اداره جامعه بود.

مجموعه کارهای آقای حاتمی‌کیا نسبت به ده نمکی به احساسات درونی رزمندگان نزدیکتر است

وی با تاکید بر این که هر کاری در هر عرصه‌ای فراز و نشیب‌هایی دارد و باید از تجربیات به عنوان چراغ راه استفاده کرد به نگاه فیلم‌سازان در این مورد اشاره کرد و بیان داشت: اینکه همه عزیزان مانند آقایان حاتمی کیا و ده‌نمکی در مورد دفاع مقدس کار می‌کنند ارزشمند است ولی تفاوت در میان دیدگاه آنها حاکی از دو نگاه و دو برداشت متفاوت از جنگ است. اما مجموعه کارهای آقای حاتمی‌کیا به احساسات درونی رزمندگان نزدیکتر است.

ریشه‌های انقلاب در دوران دفاع مقدس محکم شد

فرمانده لشگر 5 نصرخراسان در دوران دفاع مقدس تاکید کرد : معتقدم ریشه‌های انقلاب در دوران دفاع مقدس محکم شد و در عرصه‌های دیگر نیز به راحتی می‌شود از فرهنگ آن دوران استفاده کرد.

جبهه یک قطعه از بهشت بود که در آن افرادی زندگی می‌کردند که سرمست از ایمان و معرفت بودند و همین ایمان و معرفت به آنها آرامش می‌داد شهردار تهران

قالیباف ضمن بیان خاطراتی از دوران دفاع مقدس به بیان تفاوت میان دوره کنونی و آن زمان پرداخت و گفت: ‌در آن دوران به دغدغه‌ها و مشکلاتی که امروز می‌اندیشیم، فکر نمی‌کردیم. به عنوان مثال برخی امروز در عالم سیاست تلاش می‌کنند کسی به آنها تنه نزند و آنها زودتر به دیگران تنه بزنند. ‌مشغله ذهنی ما و مشکلات کاری ما در یک فضایی قرار گرفته که دیگر نمی توانیم تصور کنیم دنیایی دیگر در دوران دفاع مقدس بدون این مسائل وجود داشت و آن دنیا چقدر عالی بود.

شهردار تهران به وجود آرامش در آن دوران و در میدان جنگ اشاره کرد و ادامه داد: شما در میدان جنگ قرار داری، هر لحظه ممکن است جانت را از دست بدهی اما هیچ لحظه‌ای احساس نا آرامی و هیجان زدگی یا اظطراب در شما وجود ندارد بلکه آرامشی روحی و روانی برشما حاکم است. در حالیکه امروز شاید در بهترین و با آرامش‌ترین مکان از نظر ظاهری قرار داشته باشی اما دچار دغدغه‌های بسیار باشی و احساس آرامش نکنی.

ما می توانیم فضای رزمندگان در دفاع مقدس را به امروز نیز منتقل کنیم

وی افزود: جبهه یک قطعه از بهشت بود که در آن افرادی زندگی می‌کردند که سرمست از ایمان و معرفت بودند و همین ایمان و معرفت به آنها آرامش می‌داد در حالیکه در آسایش به سرنمی‌بردند و گاهی در یک سنگر کوچک تا صبح نشسته می‌خوابیدند و کنارشان توپ می‌انداختند اما آرامش خودشان را در آن محیط سخت حفظ می‌کردند. من تاکید می کنم که ما می‌توانیم همان فضا را به امروزمان نیز منتقل کنیم.

در دوران دفاع مقدس یکی از موضوعات اصلی خدامحوری در حرکت همه افراد بود

قالیباف ادامه داد: ‌مگر جنگ ما دفاع مقدس نبود پس همه آن دوران برای ما ارزشمند است و هرکس در هر مقطعی از این جنگ که به شهادت رسیده انجام وظیفه کرده و عزت و افتخار ما از اوست و دیگر مهم نیست که این انجام وظیفه در دوران بنی صدر ملعون بوده و یا در بخشهای دیگر جنگ. اما چرا در جبهه در دوران بنی صدر دچار مشکلات اساسی بودیم اما در زمان مدیریت امام خمینی (ره) بر جنگ افتخارات بزرگی کسب کردیم ‌در حالی که همان جغرافیا و همان رزمندگان در میدان جنگ بودند و ما حتی موفقیت مادی هم نداشتیم. ‌این نشان می دهد حتی در میدان جنگ هم مهم است که ما بر اساس چه مبانی و اصولی می جنگیم. ‌این مبانی و اصول باید منطبق بر سنت های الهی باشد. ‌اگر منطبق بر این سنت ها حرکت نکنیم خدا هیچ تضمینی برای موفقیت ما نکرده است .