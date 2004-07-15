گاردين: توني بلر يك بار ديگر بي اعتبار شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه گاردين، باتلر گفت: اطلاعات عراق دچار عيب و نقص بود. اما بلر باز هم لبخند مي زند.

اين گزارش 196 صفحه اي كه در كميته 5 نفره باتلر تهيه شده نتيجه گيري كرده است كه دولت تلاش مشخص و آگاهانه اي را براي ايجاد سوء تفاهم درباره اطلاعات عراق پيش از جنگ نكرده است.

اين گزارش برخي از نهادهايي را كه با فشار بر سرويس هاي اطلاعاتي سبب شده بودند كه اطلاعات اشتباه در اختيار دولت بگذارند به شدت مورد انتقاد قرار داده است .

گزارش باتلر همچنين اطلاعات جديدي را درباره چگونگي ارسال اطلاعات غلط به نخست وزير فاش كرده است. اين گزارش آورده است كه سلسله اي از اشتباهات و غفلت ها و اغراق ها سبب شد كه موارد زير ايجاد شود:

اطلاعات از محدوده هاي تعيين شده، بيشتر بسط و گسترش داده شود.

اين موضوع كه صدام مي توانست در 45 دقيقه سلاح شيميايي و بيولوژيكي بسازد، نبايد وارد اطلاعات نهايي مي شد زيرا فقط يك گمان بود كه نبايد برنامه ريزي هاي اصلي بر اساس آن صورت مي گرفت.

درباره حملات 11 سپتامبر مسائلي در اطلاعات نهايي مربوط به نخست وزير آورده شده بود كه با كمي بررسي، به روشني مشخص مي شد كه اطلاعات اصلي و درست بسيار محكم تر و كامل تر است.

انگليس به اطلاعات وسيع و گسترده اي درباره حكومت صدام حسين دسترسي داشت و در صورت بررسي ها كامل مي توانست به يافته هاي دقيقي از ميان اين اطلاعات دست يابد و در صورت دسترسي به يافته هاي درست هم هرگز به اشغال عراق و همدستي با امريكا دست نمي زد.

در اين گزارش باتلر هيچ شخص معيني را مقصر ندانسته اما گروههاي متفكر و سياست گذاري را كه در ايجاد جنگ در عراق مشاركت داشته اند، به شدت مورد انتقاد قرار داده است.



