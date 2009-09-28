فضای فیزیکی بند نسوان اراک کمتر از فضای استاندارد است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سعید آقاصادقی بعدازظهر دوشنبه در کارگروه زنان و خانواده استان مرکزی افزود: در این راستا اندرزگاه نسوان اراک به خارج محیط زندان و در محل قبلی اداره کل زندانها استان پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه حدود سه درصد از زندانیان استان مرکزی زن هستند که باید به ازای هر یک از آنان 20 متر مربع فضای فیزیکی وجود داشته باشد اظهار داشت: این کمبود فضای فیزیکی مسایل آموزشی، اشتغال و فعالیت های فوق برنامه مددجویان این بخش را تحت الشعاع قرار داده است.

وی تصریح کرد: برای اجرای طرح انتقال بند نسوان زندان اراک یک میلیارد و 30 میلیون ریال هزینه نیاز است.

وی با اشاره به کمبود فضای فیزیکی، فضای متراکم و نبود محل مناسب برای کلاس های آموزشی توضیح داد: فضای پیش بینی شده برای این طرح حدود یکهزار و 300متر مربع است که در آن ایجاد بازداشگاه موقت، مهد کودک، ورزشگاه، محوطه های اداری، هواخوری، نمازخانه، واحدهای اداری و کارگاه های آموزشی و تربیتی در نظر گرفته شده است.

آقاصادقی گفت: طرح آموزش مهارت های زندگی برای 400 نفر از همسران زندانیان در مرکز مراقبت پس از خروج زندان و 541 نفر از خانواده زندانیان که برای ملاقات مراجعه می کنند نیز با هدف کاهش آسیب های اجتماعی و مواجهه با بحران ها تدوین شده که اجرای آن 800 میلیون ریال اعتبار نیاز دارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه 97 درصد زندانیان استان مرد و سه درصد زن هستند، خاطر نشان کرد: بیشتر جرایم زنان زندانی استان مربوط به جرایم پدر، برادر و همسر، مواد مخدر، مالی و مسائلی اخلاقی است.

وی افزود: زیباسازی و بازسازی سالنهای فرسوده زندان، آموزش فنی و حرفه ای، صنایع دستی و دروس مذهبی از جمله اقدامات انجام شده برای زندانیان است.

مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری مرکزی نیز با اشاره به اینکه باید فضا در زندان برای نگهداری افراد شرور و بر حسب جرایم طبقه بندی شده ایجاد شود گفت: باید برای افرادی که جرایم خاص ندارند بازداشتگاه آبرومند و یک مکان موقت ایجاد شود.

اشرف جواهری افزود: همچنین زندان نیازمند امکانات و فضای مناسب است تا سلامت زندانیان تضمین شود.