اشتغال مهمترین مشکل نابینایان استان زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فردین بلوچی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: متأسفانه پذیرش این افراد در ادارات به دلیل وجود مشکلاتی به سختی صورت می گیرد، اما خوشبختانه نگاه مدیران استانی به این جامعه هدف بهزیستی، نگاهی توام با مهربانی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر دو طرح اشتغال زایی از سوی انجمن نابینایان در بخش کتیبه و سفال و پخت نان صنعتی ارائه شده است که در صورت تأیید این طرح ها، اجرایی خواهد شد.

مدیر کل سازمان بهزیستی استان زنجان حل مشکلات فضای فیزیکی انجمن نابینایان را امری ضروری دانست و گفت: ارائه کمکهای بلاعوض به روشندلان، اعزام آنان به سفرهای زیارتی و واگذاری برخی پروژه های حوزه توانبخشی به روشندلان در جهت تقویت انجمن از جمله خدماتی است که به آنان ارائه می شود.

بلوچی افزود: این قشر از افراد جامعه در حوزه ورزش بسیار موفق عمل نموده اند، به طوری که در المپیاد ورزشی نابینایان این افراد 13 مدال طلا، 17 مدال نقره و 15 مدال برنز کسب کردند.

وی یادآور شد: سیاست اصلی سازمان بهزیستی، تقویت NGO ، سمن ها و سازمان های مردم نهاد است که در همین راستا تعاملات خاصی در این حوزه ها با نهادهای ذی ربط داشته ایم.

بلوچی در راستای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری امور به بخش غیردولتی، برخی از پرونده های حوزه توانبخشی به کانون ناشنوایان واگذار شده است.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه با ایجاد فضای مناسب برای کانون ناشنوایان، بسیاری از مشکلات آنان حل شده است افزود: در سال های گذشته انجمن ناشنوایان فضای مناسبی را برای انجام فعالیتهای خود در اختیار نداشت، اما با توجه به سیاست سازمان در خصوص حمایت از سازمان های مردم نهاد، مکان این انجمن تغییر داده شد.

بلوچی با تاکید بر اینکه این گونه مراکز نیاز به حمایت بیشتر سازمان بهزیستی دارند، افزود: استاندار زنجان برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولین که از سوی مجلس شورای اسلامی مصوب شده است، تأکید ویژه ای دارند که در این خصوص نیز دستور ابلاغ برای کلیه دستگاه ها صادر شده است.

وی در ادامه به روز ملی سالمندان در 9 مهر ماه اشاره کرد و گفت: وجود فرهنگ غنی اسلامی در استان سبب شده است که با مشکلات خاصی در زمینه نگهداری سالمندان در مراکز شبانه روزی مواجه باشیم.

بلوچی افزود: با وجود چنین فرهنگی در سطح استان، امسال مرکز روزانه نگهداری از سالمندان در سطح استان راه اندازی شد. اما متاسفانه هنوز استقبال مردم از مراکز روزانه مناسب نیست که این امر نیاز به فرهنگ سازی دارد.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان ارائه خدمات به سالمندان در منزل، ویزیت در منزل، اعزام 40 نفر از سالمندان شهرستان خرمدره به مشهد مقدس، اجرای طرح توانمند سازی سالمندان را از جمله خدمات سازمان بهزیستی عنوان کرد و افزود: توسعه مراکز شبانه روزی به هیچ عنوان دیدگاه علمی و مناسبی نیست و باید در راستای گسترش مراکز روزانه در سطح استان، تلاش نماییم که در همین راستا به زودی یک مرکز روزانه نگهداری از سالمندان در شهرستان طارم افتتاح می شود.

بلوچی همچنین با اشاره به جمع آوری زکات فطره به صورت نقدی و غیرنقد گفت: در عید فطر امسال حدود 470 میلیون ریال زکات فطره به صورت نقدی و غیر نقدی جمع آوری شد که می توان گفت این رقم نسبت به سال گذشته بیش از 5 درصد افزایش یافته است.