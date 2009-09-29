ذخیره سازی گاز در مخازن مشترک! / ایران برای ترکمنستان گاز ذخیره می کند

به گزارش خبرنگار مهر، یک گروه مطالعاتی در طرح ذخیره سازی گاز مخزن شوریجه با ارسال گزارشی به مسئولان مختلف وزارت نفت در رابطه با آخرین وضعیت مطالعات زمین شناسی صورت گرفته در این مخزن گازی، اعلام کرده است که به استناد مدارک موجود و مطالعات انجام شده نتیجه گرفته می شود که مخازن مزدوران و شوریجه D میدان گازی خانگیران از طریق تاقدیس گنبدلی با افقهای مزدوران و شوریجه D کشور ترکمنستان در ارتباط است.

همچنین در بخش دیگری از این گزارش آمده است که پس از بررسی پتانسیل گازدهی لایه شوریجه D در ساختمانهای گنبدلی و خانگیران در یک گستره قابل توجه ( حداقل بالغ بر 450 کیلومتر مربع) با لایه مذکور در ترکمنستان مشترک است.

در ادامه این گزارش با اشاره به افت قابل توجه گاز طبیعی در این لایه ها آمده است: این موضوع حتی منجر به کاهش برداشت گاز از لایه گنبدلی این مخزن در طرف ایران شده است.

در همین حال، طی سالهای اخیر مسئولان مختلف وزارت نفت با اجرای طرحهای مختلف مطالعاتی و صرف هزینه هایی از مخزن شوریجه به عنوان یکی از طرحهای اولویت دار و مناسب برای ذخیره سازی گاز طبیعی در کشور یاد کرده اند.

هزینه 400 میلیارد تومانی برای ذخیره سازی گاز در شوریجه

به گزارش مهر، اخیرا مسعود سامی وند مدیرعامل شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی ایران با اشاره به تصویب هیئت مدیره شرکت گاز برای انجام مناقصه عملیات اجرایی مخزن ذخیره سازی گاز شوریجه به ارزش 4 هزار میلیارد ریال، گفته است: نتایج مطالعات زمین شناسی و زیرساختهای مربوط به تاسیسات رو زمینی مخزن شوریجه آماده شده است.

مخزن شوریجه از جمله مخازن تخلیه شده هیدروکربوری کشور بوده که از ظرفیت بالایی برای ذخیره سازی گاز طبیعی برخوردار است.

پیش از این نیز شرکت ذخیره سازی گاز ایران با انتشار گزارشی اعلام کرده است: در صورت بهره برداری از این طرح ذخیره سازی امکان تزریق روزانه 10میلیون مترمکعب گاز ( در 8 ماه نخست سال) و برداشت روزانه 20 میلیون متر مکعب در چهار ماه پایانی سال وجود خواهد داشت.

وضعیت ذخیره سازی گاز در نقطه صفر

ذخیره سازی گاز طبیعی یکی از طرحهای میان دستی صنعت گاز طبیعی بوده که در طی سالهای اخیر با توجه به افزایش شکافهای تولید و مصرف گاز در کشور، فقدان وجود این طرحها هزینه های جبران ناپذیری را به کشور تحمیل کرده است.

براساس اعلام کارشناسان وجود تقاضاهای فصلی و نوسان شدید مصرف گاز، ضرورت تعمیر چاههای تولید، تاسیسات و پالایشگاه ها، خطوط انتقال گاز و پیش بینی وقوع حوادث غیر مترقبه طبیعی همچون سیل و زلزله از مهمترین ضرورتهای ایجاد مخازن ذخیره سازی گاز طبیعی است.

همچنین از طرحهای ذخیره سازی گاز طبیعی به عنوان یکی از راهکارهای کنترل نوسان مصرف گاز در فصول سرد سال یاد می شود و با توجه به صرف هزینه های 8 تا 10 میلیارد دلار هزینه های سرمایه گذاری برای ساخت و توسعه بخش های بالا دستی و پایین دستی گاز وجود مخازن ذخیره سازی می تواند منجر به کاهش هزینه ها شود.

براساس برنامه های توسعه تعریف شده در صنعت گاز کشور باید امسال توانایی ذخیره روزانه حداقل 15 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در کشور فراهم می شد این در حالی است با وجود همه تلاش های صورت گرفته هم اکنون امکان ذخیره سازی حتی یک مترمکعب گاز طبیعی در کشور وجود ندارد.

از سوی دیگر، با توجه به انتشار گزارشهای مختلف موسسات تحقیقاتی بین المللی به طور متوسط هر کشور نیاز دارد معادل 13 درصد از میزان مصرف سالانه گازش را ذخیره سازی کند، بنابراین اگر مصرف سالانه گاز در ایران را حدود 107 میلیارد متر مکعب در نظر بگیریم، باید براساس این فرمول، حداقل سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز ذخیره سازی کنیم.

براساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی برتیش پترولیوم هم اکنون در دنیا نزدیک به 350 میلیارد مترمکعب ذخیره سازی گاز وجود دارد.

از این میزان ذخیره سازی گاز 100 میلیارد مترمکعب در ایالات متحده، 50 میلیارد مترمکعب در کشورهای اروپایی، 150میلیارد مترمکعب در اروپای شرقی و کمتر از 10 میلیارد متر مکعب در آسیا گاز ذخیره سازی شده است.