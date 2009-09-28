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۶ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۲۲

عباس نژاد خبر داد:

تدوین لایحه تشکیل سازمان عمران سواحل در دولت

تدوین لایحه تشکیل سازمان عمران سواحل در دولت

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان گردشگری مازندران با اشاره به نبود متولی خاص در اجرای طرح های دریای سواحل استان های شمالی اظهار داشت: لایحه تشکیل سازمان عمران سواحل در دولت تدوین شده و در انتظار تصویب مجلس شورای اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت عباس نژاد دوشنبه در نشست خبری روز جهانی گردشگری در ساری افزود: اجرای طرح های دریا از حدود 35 سال قبل در کشور متولی خاصی نداشته و مسئولان اسبق متولی امر گردشگری استانهای شمالی برای تحقق این مهم گام های اساسی برنداشته اند.

وی خاطر نشان کرد: در طی این سال ها سازمان های مختلف و فراوانی خود را متولی صیانت از دریا و اجرای طرحهای ساماندهی سواحل معرفی کرده و نتایج نامطلوبی نیز کسب کردند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران با اشاره به اینکه مطالعه ایجاد سازمان عمران سواحل توسط وزارت مسکن و شهرسازی صورت گرفته است، تصریح کرد: سازوکارهای اجرایی کردن طرح های ساماندهی سواحل دریا به صورت موازی در حال انجام بوده و تا رسیدن به مطلوب فاصله زیادی داریم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تغییر معاون گردشگری سازمان گردشگری مازندران یادآور شد: هنوز در مورد تغییر سایر معاونینم به تصمیم نهایی نرسیدم اما تغییر و تحول امری طبیعی و منطقی برای توسعه است.

عباس نژاد همچنین از نهایی شدن طرح آمایش سرزمینی در مازندران خبر داد و گفت: علت تاخیر در ارائه طرح جامع گردشگری مازندران آماده نبودن طرح آمایش سرزمینی استان بوده است.

وی تاکید کرد: با اجرایی شدن طرح آمایش سرزمینی طرح جامع گردشگری مازندران اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه آزادسازی سواحل در حیطه وظایف وزارت کشور است، افزود: هم اکنون قابلیتهای سرمایه گذاری در تمامی بخشهای دریا وجود ندارد و ستاد تسهیلات سفر در قالب رسالتهای مقطعی محول شده نسبت به اجرای این مهم اقدام می کند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران خاطر نشان کرد: در فصل تابستان بالغ بر 15 میلیون مسافر و گردشگر وارد مازندران شده که 90 درصد این افراد با هدف تفرج و استفاده از دریا به این استان رهسپار شده اند.

وی از ایجاد گشت های تفریجی و خطوط تردد تفریحی در ساحل دریای خزر با همکاری اداره میراث فرهنگی گیلان خبر داد و گفت: کشتی میرزاکوچک خان که چندی پیش در رشت پهلوگیری کرده اقدام به ایجاد گشت های دریایی در خطه شمال خواهد کرد.

کد مطلب 954687

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