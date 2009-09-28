سرمربی پیام بخشیده شد/ نشست ویژه با استاندارد برای رفع تعلیق باشگاه

علی صلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق افزود: با توجه به اینکه کار علی حنطه و باشگاه ابومسلم در مذاکره با همدیگر بدون اطلاع بنده، غیر اخلاقی بود اما به خاطر تیم پیام و موفقیت آن در لیگ دسته اول این مربی را بخشیدیم تا وی به تمرینات تیم بازگردد.

وی ادامه داد: پس از آنکه تصمیم گرفتیم حنطه چه در ابومسلم بماند و چه همکاری اش با این تیم قطع شود، دیگر وی را به تیم نیاوریم، چندتن از مسئولان استان با من تماس گرفتند و خواستار تغییر در تصمیم ما شدند. ضمن اینکه حنطه خودش تیم را بسته بود در این فرصت اندک استفاده از یک مربی دیگر می توانست به تیم ضربه بزند.

مدیرعامل باشگاه پیام مشهد خاطرنشان کرد: سال گذشته هم پیش از آغاز لیگ و به خاطر حل مشکل ابومسلم، با جدایی برگی زر و حضور وی در دیگر تیم مشهدی موافقت کردیم اما همین مساله باعث شد، خداداد دست تنها شود و در نهایت تیم پیام از این مساله ضربه جبران ناپذیری خورد.

وی همچنین تاکید کرد: قرار است یکشنبه هفته آینده در دفتر دکتر صلاحی استاندار مشهد نشست ویژه ای با حضور مسئولان باشگاه پیام و مسئولان کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برگزار شود تا با حل مشکلات مالی موجود، گامی بلند برای رفع تعلیق این باشگاه برداشته شود.

صلاحی با بیان اینکه بدهی باشگاه پیام یک میلیارد و هشت صد میلیون تومان است، در پایان گفت: اگر مشکلات مالی باشگاه پیام برطرف شود، با صراحت می گویم این تیم قوی تر از تیم سال 86 است و می تواند در پایان مسابقات دسته اول باردیگر جواز حضور در لیگ برتر را بدست آورد.

یکشنبه شب خداداد عزیزی به عنوان مدیرفنی تیم فوتبال پیام مشهد انتخاب شد که با توجه به بازگشت مجدد حنطه به این تیم، بار دیگر این دو مربی در کنار همدیگر هدایت یک تیم مشهدی را بر عهده خواهند گرفت.