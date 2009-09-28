معامله 110 میلیون سهم در بورس

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان معاملات بازار سهام شاخص کل به عدد 11 هزار و 559 واحد رسید که نسبت به روز کاری پیش از آن 1/29 واحد کاهش یافت. شاخص سهام شناور آزاد با 4/65 واحد کاهش به 14 هزار و 183 واحد رسید.

شاخص بازار اول رسیدن به عدد 9 هزار و 577 واحد، 5/25 واحد کاهش را در پرونده خود ثبت کند. شاخص بازار دوم با 5/30 واحد کاهش به عدد 15 هزار و 977 واحد رسید. شاخص صنعت هم با 5/31 واحد کاهش عدد 9 هزار و 157 واحد را تجربه کرد.

سیمان‌ خزر، گروه دارویی سبحان، سرمایه‌ گذاری‌ البرز،‌ کیمیدارو، پارس‌ دارو،‌ تولیدمحورخودرو، تهران‌ شیمی، ایتالران‌،‌ دشت‌ مرغاب و روغن نباتی ناب بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

این در حالی است که حق­تقدم تولی پرس، حق­تقدم تکنوتار، حق­تقدم کارخانه‌فارسیت‌درود،‌حق‌تقدم سرمایه‌ گذاری‌ شاهد،‌ توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌، نورد آلومینیوم، کالسیمین، سیمان‌ دورود،‌ بسته‌بندی ایران و سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ بیشترین کاهش قیمت سهام را تجربه کردند.

امروز ارزش تقاضاهای خرید برای بلوک عمده سیمان خزر در قیمت دو هزار و 600 ریال به 38 میلیارد و 279 میلیون ریال رسید. به علاوه ارزش تقاضای خرید وارد شده به سیستم معاملات برای خرید بلوک قند لرستان در قیمت چهار هزار و 451 ریال به هشت میلیارد و 902 میلیون ریال رسید.

ارزش صف های خرید برای باما شش میلیارد و 62 میلیون ریال بود. همچنین ارزش صف­های خرید داروسازی جابرابن حیان پنج میلیارد و 532 میلیون ریال، داروسازی اسوه پنج میلیارد و 210 میلیون ریال، توسعه صنعتی ایران چهار میلیارد و 317 میلیون ریال، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو چهار میلیارد و 232 میلیون ریال و لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی سه میلیارد و 589 میلیون ریال بود.

ارزش سهام شرکت مخابرات ایران در قیمت یک هزار و 828 ریال، که برای فروش به کارگزاری‌ها سفارش شده بود، به بیش از 11 میلیارد ریال رسید. همچنین ارزش صف فولاد خوزستان به چهار میلیارد و 653 میلیون ریال، سیمان فارس و خوزستان به سه میلیارد و 761 میلیون ریال، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به سه میلیارد و 46 میلیون ریال، بانک پارسیان به چهار میلیارد و 626 میلیون ریال، فرآوری مواد معدنی ایران به یک میلیارد و 973 میلیون ریال،‌ فولاد مبارکه اصفهان به یک میلیارد و 670 میلیون ریال،‌ نورد و قطعات فولادی به یک میلیارد و 535 میلیون ریال و ایران ارقام به یک میلیارد و 269 میلیون ریال رسید.