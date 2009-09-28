معامله 110 میلیون سهم در بورس

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان معاملات بازار سهام شاخص کل به عدد 11 هزار و 559 واحد رسید که نسبت به روز کاری پیش از آن 1/29 واحد کاهش یافت. شاخص سهام شناور آزاد با 4/65 واحد کاهش به 14 هزار و 183 واحد رسید.
شاخص بازار اول رسیدن به عدد 9 هزار و 577 واحد، 5/25 واحد کاهش را در پرونده خود ثبت کند. شاخص بازار دوم با 5/30 واحد کاهش به عدد 15 هزار و 977 واحد رسید. شاخص صنعت هم با 5/31 واحد کاهش عدد 9 هزار و 157 واحد را تجربه کرد.
سیمان خزر، گروه دارویی سبحان، سرمایه گذاری البرز، کیمیدارو، پارس دارو، تولیدمحورخودرو، تهران شیمی، ایتالران، دشت مرغاب و روغن نباتی ناب بیشترین افزایش قیمت را داشتند.
این در حالی است که حقتقدم تولی پرس، حقتقدم تکنوتار، حقتقدم کارخانهفارسیتدرود،حقتقدم سرمایه گذاری شاهد، توسعه معادن روی ایران، نورد آلومینیوم، کالسیمین، سیمان دورود، بستهبندی ایران و سرمایه گذاری پارس توشه بیشترین کاهش قیمت سهام را تجربه کردند.
امروز ارزش تقاضاهای خرید برای بلوک عمده سیمان خزر در قیمت دو هزار و 600 ریال به 38 میلیارد و 279 میلیون ریال رسید. به علاوه ارزش تقاضای خرید وارد شده به سیستم معاملات برای خرید بلوک قند لرستان در قیمت چهار هزار و 451 ریال به هشت میلیارد و 902 میلیون ریال رسید.
ارزش صف های خرید برای باما شش میلیارد و 62 میلیون ریال بود. همچنین ارزش صفهای خرید داروسازی جابرابن حیان پنج میلیارد و 532 میلیون ریال، داروسازی اسوه پنج میلیارد و 210 میلیون ریال، توسعه صنعتی ایران چهار میلیارد و 317 میلیون ریال، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو چهار میلیارد و 232 میلیون ریال و لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی سه میلیارد و 589 میلیون ریال بود.
ارزش سهام شرکت مخابرات ایران در قیمت یک هزار و 828 ریال، که برای فروش به کارگزاریها سفارش شده بود، به بیش از 11 میلیارد ریال رسید. همچنین ارزش صف فولاد خوزستان به چهار میلیارد و 653 میلیون ریال، سیمان فارس و خوزستان به سه میلیارد و 761 میلیون ریال، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به سه میلیارد و 46 میلیون ریال، بانک پارسیان به چهار میلیارد و 626 میلیون ریال، فرآوری مواد معدنی ایران به یک میلیارد و 973 میلیون ریال، فولاد مبارکه اصفهان به یک میلیارد و 670 میلیون ریال، نورد و قطعات فولادی به یک میلیارد و 535 میلیون ریال و ایران ارقام به یک میلیارد و 269 میلیون ریال رسید.
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