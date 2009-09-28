عوامل مرتبط با دوپینگ بازیکن تیم فوتبال کوثر لرستان تبرئه شدند

به گزارش خبرنگارمهر، آخرین جلسه رسیدگی به پرونده تخلف دوپینگ رضا نصیری بازیکن تیم فوتبال کوثر لرستان امروز دوشنبه با حضور 5 عضو کمیسیون بدوی تخلف دوپینگ فدراسیون فوتبال برگزار شد.

در این جلسه اعضا پس از جمع بندی و بررسی اظهارات مطرح شده از سوی مطلعین و عوامل مرتبط با پرونده دوپینگ رضا نصیری بازیکن تیم فوتبال کوثر لرستان، این عوامل را از هرگونه دخالت در دوپینگ بازیکن مذکور تبرئه و آنها را عامل مشارکت در این پرونده ندانست. به این ترتیب کار رسیدگی به پرونده دوپینگ این بازیکن مختومه اعلام شد.

دکتر احمد هاشمیان رئیس کمیته ضد دوپینگ فدراسیون فوتبال درباره پرونده مذکور به خبرنگار مهر گفت : کمیسسیون بدوی تخلف دوپینگ با حساسیت و دقت نظر خاصی به بررسی جرئیات و عوامل مرتبط با این پرونده پرداخت و در نهایت امروز کار رسیدگی به این پرونده به پایان رسید.

وی در خصوص طولانی شدن این پرونده تصریح کرد: حساسیت بر روی کنترل دوپینگ باعث طولانی شدن این پرونده بود چرا که در رسیدگی به این پرونده از کوچکترین نشانه هایی که بتواند ما را در کشف حقیقت و عوامل مرتبط یاری کند، به راحتی نخواهیم گشت.

هاشمیان یادآور شد: در کار رسیدگی به پرونده رضا نصیری، عوامل زیادی به عنوان عوامل مرتبط که در دوپینگ بازیکن مذکور مشارکت داشتند به کمیسیون بدوی معرفی شدند ولی با بررسی های صورت گرفته مشخص شد این مسائل ادعایی بیش نبوده و هیچ گونه مستنداتی در این زمینه به کمیته ضد دوپینگ ارائه نشد.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال همچنین در خصوص اتهام مشارکت باقری نیا مربی تیم کوثر لرستان در دوپینگ رضا نصیری اظهار داشت: از ابتدای رسیدگی به این پرونده نام ایشان به عنوان مهتم به تخلف از قوانین دوپینگ مطرح نبود بلکه این مربی را برای ادای پاره ای توضیحات به کمیته انضباطی احضار کردیم و هیچگونه اتهامی متوجه ایشان نبود ولی نام ایشان در برخی رسانه ها به عنوان متهم پرونده معرفی شد که این اتهام واقعیت نداشت.