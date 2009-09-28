جلالی وارد اهواز شد / نشست با مدیرعامل و معارفه رسمی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی که صبح امروز به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال فولادخوزستان انتخاب شد، ساعت 17 وارد اهواز شد و برای مذاکره با مسئولان و عقدقرارداد داخلی به محل این باشگاه رفت.

قرارداد جلالی با فولاد بصورت 2 ساله تنظیم شده است و این مربی عصر سه شنبه با حضور در هیئت فوتبال این شهر، قرارداد رسمی اش را با تیم فولاد منعقد خواهد کرد.

تمرین تیم فولاد خوزستان از ساعت 18 امشب زیر نظر نعیم سعداوی برگزار شده و قرار است در پایان این تمرین مجید جلالی به همراه سیف الله دهکردی در محل تمرینات این تیم حاضر شده تا بصورت رسمی به بازیکنان معرفی شود.

مجید جلالی فصل گذشته هدایت تیم فوتبال فولادخوزستان را برعهده داشت اما به علت پاره ای مسائل جای خود را به بوناچیچ داد ولی پس از هشت هفته دوری، مجددا سرمربیگری این تیم را در مسابقات لیگ برتر برعهده گرفت.

این مربی در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور هدایت تیم فوتبال فولادخوزستان را در دیدار با استیل آذین برعهده خواهد گرفت. این دیدار ساعت 17:15 روز جمعه دهم مهرماه در ورزشگاه اختصاصی فولاد برگزار خواهد شد.