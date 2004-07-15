مهرداد راياني مخصوص: ما طرح هاي زيادي داشتيم كه عملي نشد

" مهرداد راياني مخصوص " نايب رئيس كانون ملي منتقدان تئاتر جمهوري اسلامي ايران

" مهرداد راياني مخصوص " نايب رئيس هيات مديره كانون ملي منتقدان تئاتر جمهوري اسلامي ايران در گفت و گويي با خبرنگار گروه تئاتر " مهر " با بيان اين مطلب در مورد عملكرد هيات مديره كانون در دوسال گذشته، گفت: هيات مديره تلاش بسياري براي حضور اين منتقد روزنامه تايمز در كلاس هاي آموزش نقد تئاتر كرد كه اين حضور بسيار پربار بود.

وي ادامه داد: ما در هيات مديره طرح هاي زيادي را به تصويب رسانديم كه متاسفانه به دليل نداشتن بودجه يا همكاري نكردن مركز هنرهاي نمايشي به ثمر ننشست. مهم ترين اين طرح ها برگزاري نشست منتقدان تئاتر جهان در ايران بود كه تمامي زمينه هاي آن فراهم شد، اما ميسر نشد.

اين كارگردان تئاتر در مورد علت برگزارنشدن اين نشست گفت: ما اعلام كرده بوديم كه اين نشست هزينه هاي زيادي ندارد چون هزينه رفت و آمد به عهده منتقدان ميهمان بود وما فقط به يك هتل براي اسكان ميهمانان و محل برگزاري نشست نياز داشتيم، اما مركز هنرهاي نمايشي كمكي به ما نكرد. فكر مي كنم اگر اين نشست برگزار مي شد مي توانست اثر مثبتي براي تئاتر ايران و معرفي اين تئاتر به جهانيان داشته باشد.

وي در مورد ديگر طرح هاي عملي نشده كانون ملي منتقدان تئاتر گفت: ما مي خواستيم مجله اي به عنوان " نقد " را منتشر كنيم كه حتي يك شماره آن را نيز بستيم و براي مدير قبلي مركز هنرهاي نمايشي ارسال كرديم كه هيچ گاه خبري از انتشار آن به دستمان نرسيد.

راياني در مورد دليل برگزاري كمرنگ جلسات نقد و بررسي نمايش ها توضيح داد:دلايل اين موضوع روشن است ، اولا اين كه ما اين جلسات را بدون هيچ حق الزحمه اي برگزار مي كنيم و فقط در زمان برگزاري جشنواره ها بابت برگزاري جلسه نقد و بررسي دستمزد مي گيريم. در ثاني ما اكثر نمايش ها را در طول جشنواره نقد مي كنيم و در نتيجه در زمان اجراي عمومي اين نمايش ها ديگر نيازي به برگزاري جلسات نقد و بررسي وجود ندارد.

وي ادامه داد: ما مي دانيم كه با توجه به فشار كاري بر روي گروه ها در طول جشنواره، برگزاري جلسه نقد و بررسي بعد از اجراي نمايش در جشنواره مناسب نيست؛ اما فعلا راه حل ديگري نداريم. البته ما به مركز هنرهاي نمايشي پيشنهاد كرديم كه در زمان برگزاري جشنواره بولتني را منتشر كنيم كه فقط به نقد نمايش ها اختصاص داشته باشد تا ديگر نيازي به برگزاري جلسه نقد و بررسي بعد از اتمام نمايش نباشد؛ اما با اين طرح نيز مخالفت شد.

" مهرداد راياني مخصوص " در پايان صحبت هاي خود گفت: اميدوارم هيات مديره اي كه روز شنبه در مجمع عمومي انتخاب مي شود بتواند روند رو به رشد كانون ملي منتقدان تئاتر را ادامه دهد.