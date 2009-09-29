نشست قطبی با مربیان تیم زیر16 سال/ تبادل تجربیات برای رشدفوتبال پایه

به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان که طی 2، 3 روز گذشته با حضور محسوس یا نا محسوس تمرینات تیم زیر 16 سال را از نزدیک پیگیری می کرد، یکشنبه شب در نشستی با کادرفنی و مربیان به تبادل نظر با آنها پرداخت.

در این نشست که با حضور اکبر محمدی سرمربی و مسعود مقیمی و غلام سرخه ای مربی و دکتر غیطاسی پزشک این تیم در هتل آکادمی تیم ملی برگزار شد، ابتدا افشین قطبی اطلاعات و تجربیات خود را در مورد تیم‌های پایه و نوع آماده سازی این تیم‌ها در کشورهایی که در آنها حضور داشت به اعضای کادرفنی تیم زیر 16 سال منتقل کرد.

در مجموع طرفین در این نشست از تعامل بیشتر با یکدیگر استقبال کردند تا این ارتباطات به رشد فوتبال پایه و معرفی استعدادهای موجود در این بخش به فوتبال ملی کمک کند.

تیم فوتبال زیر 16 سال ایران خود را برای حضور در رقابت‌های مقدماتی قهرمانی نوجوانان آسیا آماده می کند، مسابقاتی که از سوم تا هجدهم اکتبر(11 تا 26 مهرماه) در نپال برگزار خواهد شد. ایران در گروه B آن مسابقات با تیم‌های نپال، بحرین، لبنان، تاجیکستان و مالدیو هم‌گروه است.