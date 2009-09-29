وضعیت بیمارستان الیگودرز اسفناک است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، نماینده مردم الیگودرز در مجلس شامگاه دوشنبه در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان در محل استانداری لرستان اظهار داشت: با توجه به عدم وجود پزشکی قانونی در این شهرستان زمانیکه برای مردم این شهرستان اتفاقی می افتد و یا کسی فوت می کند باید جنازه روی دست آنها بماند تا از دیگر شهرستانها جواز دفن بگیرند.

رحمانی خواستار توجه ویژه دولت به استان لرستان شد.

وی با بیان اینکه مردم شهرستان الیگودرز طعم تلخ محرومیت را چشیده اند، خاطرنشان کرد: سراسر استان لرستان از محرومیت رنج می برد که رفع محرومیت از این استان نیازمند توجه ویژه دولت است.

بیماران الیگودرزی برای یک عمل ساده به شهرهای دیگر می روند

نماینده مردم الیگودرز در مجلس با انتقاد از وضعیت بهداشت این شهرستان، اظهار داشت: در بازدید معاون وزیر بهداشت از بیمارستان شهرستان الیگودرز از وضعیت این بیمارستان به شدت انتقاد شد.

رحمانی ادامه داد: معاون وزیر بهداشت با اظهار نظر در مورد این بیمارستان گفته بود که بدترین بیمارستانی که تا کنون دیده ام این بیمارستان بوده است.

وی با اشاره به وضعیت بیمارستان شهرستان الیگودرز، خاطرنشان کرد: با مشاهده وضعیت این بیمارستان قلب هر انسانی به درد می آید.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس یادآور شد: بیمارستان شهرستان الیگودرز بدون هر گونه امکانات و تجهیزات پزشکی است.

وی با انتقاد از وضعیت این بیمارستان عنوان کرد: مردم این شهرستان برای یک عمل آپاندیس و زایمان باید با هزینه های سنگین به دیگر شهرستانهای اطراف بروند.