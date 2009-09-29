15 اثر برگزیده تئاتر مریوان به جشنواره بین المللی فجر راه می یابند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مریوان، منصور ایمانی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: 15 اثر برگزیده چهارمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان مجوز حضور در بخش پایانی جشنواره بین المللی تئاتر فجر را دریافت خواهند کرد.

وی ادامه داد: اتخاذ این تصمیم توسط مرکز هنرهای نمایشی و مسئولان جشنواره باعث شده است که استقبال هنرمندان کشور برای حضور در جشنواره تئاتر خیابانی در مریوان بی نظیر باشد و این امر بر روی افزایش سطح کیفی کارهای رسیده به جشنواره موثر بوده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان گفت: جشنواره تئاتر خیابانی مریوان در حالی امسال چهارمین سال برگزاری خود را به صورت سراسری پشت سر می گذارد که به نظر می رسد یکی از نیازهای اصلی آن در سالهای آینده بین المللی برگزار کردن جشنواره خیابانی در مریوان باشد.

ایمانی عنوان کرد: شناساندن ظرفیتهای فرهنگی و هنری استان کردستان به ویژه شهر مریوان به مردم سایر نقاط کشور از جمله مهمترین ویژگی های جشنواره تئاتر خیابانی به شمار می رود که حضور بیش از 250 هنرمند این عرصه در شهر مریوان می تواند حامل پیام دوستی و محبت مردم استان کردستان به سایر نقاط کشور باشد.

وی افزود: فرهنگ ملی در کشور ما برگرفته از خرده فرهنگهای مختلف است که برگزاری رخدادهای این چنینی در شهرهای کوچک می تواند زمینه برای حفظ و پویایی این خرده فرهنگها و در نتیجه تقویت و گسترش فرهنگی ملی و ایرانی را فراهم کند.

دبیر چهارمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان در خصوص شایعات مطرح شده در خصوص تغییر مکان برگزاری جشنواره مریوان بیان داشت: برگزاری این جشنواره در شهر مریوان کاملا تثبیت شده و به هیچ عنوان محل برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی تغییر نخواهد کرد چرا که امروز به نوعی هویت تئاتر خیابانی در کشور با نام مریوان شکل گرفته است.

ایمانی در پایان اظهار امیدواری کرد که با افزودن بخشهای مختلف به جشنواره در سالهای آینده شاهد ارتقا هرچه بیشتر آثار رسیده و در نتیجه افزایش تاثیرگذاری این جشنواره بر وضعیت تئاتر خیابانی در کشور باشیم.