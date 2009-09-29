رضایی به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه به سفارش شبکه سه در 26 قسمت 45 دقیقه‌ای تهیه می‌شود. قصه در سال‌های 60 می‌گذرد و مضمون آن طنز دفاع مقدس است. با توجه به اینکه فیلمنامه را بذرافشان نوشته، احساس کردم خودش بهتر به کار اشراف دارد و به همین دلیل کارگردانی پروژه را به او سپردم.

وی در ادامه افزود: سعی می‌کنیم اواخر آبان‌ماه تصویربرداری مجموعه "نابرده رنج" را کلید بزنیم. این مجموعه روایتگر فردی است که می‌خواهد یکشبه ره 100 ساله را طی کند. لوکیشن‌ها در غرب ایران، شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس، بندرعباس و تهران است.

بذرافشان نویسندگی و کارگردانی فیلم‌های تلویزیونی "تنگنا"، "لرزش زندگی" ، "انتقال" و نویسندگی مجموعه "راه بی‌پایان" را در کارنامه دارد.