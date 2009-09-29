افزایش 1.5 برابری صادرات مواد معدنی از بندر شهید رجایی

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، منصور خرم شکوه شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: یک میلیون و 300 هزار تن مواد معدنی با افزایش یک و نیم برابری نسبت به سال گذشته از بندر شهید رجایی به کشورهای دیگر صادر شده است.

خرم شکوه بیان کرد: 94 هکتار زمین به 14 شرکت متقاضی در اراضی 200 هکتاری واقع در جنوب غربی بندر شهید رجایی جهت سرعت بخشی به کار صادرات مواد معدنی واگذار شد که نتیجه مطلوبی داشته است.

به گفته وی، در شش ماهه امسال عمده مواد معدنی صادراتی از بندرشهید رجایی سنگ آهن، سنگ گچ و چدن بوده است.

وی با بیان اینکه استان هرمزگان و استانهای همجوار پتانسیل خوبی در بخش صادرات مواد معدنی دارند، افزود: سازمان بنادر با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای موجود تصمیم گرفته است تا پایان آذرماه سال جاری 70 هکتار زمین به شرکت های متقاضی واگذار کند.

خرم شکوه ابراز امیدواری کرد که با برنامه ریزی و هدف گذاری هایی که در این بخش صورت گرفته، صادرات مواد معدنی در سالهای آینده با رشد چشمگیری مواجه شود.