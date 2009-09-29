خسرو جعفری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر لکه های خورشیدی را نقاطی دانست که با چشم غیر مسلح به رنگ سیاه دیده می شود و گفت: لکه های خورشیدی به دلیل ایجاد میدانهای مغناطیسی قوی دارای اهمیت زیادی هستند. هر چه این لکه ها بزرگتر باشد نشان دهنده فعالیت بیشتر خورشید است.

وی با اشاره به ارسال پرتوها و ذرات باردار از سوی خورشید به زمین افزود: پرتوهای ارسال شده نشان می دهد که احتمالا دوره فعالیت 11 ساله یا "بیشینه" خورشید آغاز شده است. بیشینه خورشید هر 11 ساله است و هر 11 سال خورشید به بیشترین فعالیت خود نزدیک می شود.

جعفری زاده اظهار داشت: کاوشگر سوهو (SOHO) ماهواره ای است که در یکی از نقاط لاگرانژی زمین و خورشید جای گرفته است و با سرعت زمین به دور خورشید در حال گردش است و مدام خورشید را زیر نظر دارد. این کاوشگر با ارسال عکسهایی وجود دو لکه جدید بر روی خورشید را تایید می کند.

رئیس انجمن نجوم اهواز با تاکید بر اینکه این دو لکه به نامهای 1026 و 1027 نامگذاری شده است، ادامه داد: این لکه ها تا روزهای آینده قابل رصد است و برای رصد آن لازم است تا رصدگران از عینکهای مخصوص و یا شیشه های جوشکاری نمره 12 و 14 استفاده کنند.

جعفری زاده تاکید کرد: در صورتی که برای رصد از تلسکوپ استفاده می شود استفاده از فیلترهای ویژه الزامی است. این فیلترها باید در در جلوی چشمی قرار داده شود.

وی بهترین روش رصد لکه های خورشیدی را استفاده از یک ورق کاغذ دانست و اضافه کرد: برای این کار تلسکوپ را در مقابل خورشید قرار داد و تکه کاغذ سفیدی را در برابر چشمی تلسکوپ نگه داشت. در این حالت تصویر خورشید بر روی کاغذ منعکس می شود و با نگاه کردن به کاغذ این لکه ها را می توان رصد کرد.