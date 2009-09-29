عضوگیری پژوهشکده اعجاز قرآن/ 70 معجزه قرآنی قابل بررسی هستند

دکتر علیرضا طالب پور رئیس پژوهشکده اعجاز قرآن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جلسات پژوهشکده اعجاز قرآن به صورت منظم هر دو هفته یکبار با حضور اساتید رشته های مختلف تشکیل می شود تا مواردی که در رابطه با اعجاز قرآن ادعا شده مورد بررسی قرار گیرند.

وی افزود: در این جلسات تصمیم گرفته می شود که آیا این ادعاهای مطرح شده قابل بررسی هستند یا خیر، از این رو هر هفته چند مورد به مواری که باید روی آنها کار شود اضافه می شود.

طالب پور اظهار داشت: از 130 ادعای صورت گرفته درباره اعجاز قرآن، پژوهشکده 60 تا 70 مورد آن را قابل بررسی می داند که این امر به معنای معجزه بودن آن نیست حتی در برخی موارد شاید مشخص باشد که این ادعا درست نیست.

7 مورد فعالیت تحقیقاتی در دست انجام است

وی همچنین گفت: در داخل پژوهشکده نیز توسط اساتید و کارشناسان حدود 7 مورد کار تحقیقی انجام شده که مراحل آخر را طی می کنند که از آنجا که یک کار تحقیقی بلند مدت هستند نمی توان به صورت ماهیانه پیشرفتهای انجام شده در رابطه با این تحقیقات را مشخص کرد.

رئیس پژوهشکده اعجاز قرآن تأکید کرد: این تحقیقات باید با فرصت کافی از نظر علوم تجربی و از نظر مباحث قرآنی آن بررسی شده و پس از آن مورد تأیید اساتید حوزه و دانشگاه قرار گیرند.

پژوهشکده اعجاز قرآن عضو می‌پذیرد

وی همچنین در رابطه با دیگر فعالیتهای پژوهشکده اعجاز قرآن گفت: سایت پژوهشکده اخیرا راه اندازی شده و عضو گیری پژوهشکده فرآیند خود را آغاز کرده و بسیاری از افرادی که دارای مدارک کارشناسی ارشد و دکترا هستند به عضویت پژوهشکده در آمده اند.

دکتر علیرضا طالب پور با اشاره به طرحهای مشارکتی پژوهشکده در توضیح این طرحها گفت: افرادی هم در بخش طرحهای مشارکتی فعالیت می کنند به این ترتیب که ما صفحات قرآن را میان اعضای تقسیم کردیم اما ممکن است چند نفر روی یک صفحه کار کنند. این امر با هدف بررسی و مطالعه بیشتر این افراد روی صفحه تعیین شده به منظور انعکاس نگاه کارشناسی خود و اعلام مواردی که بتوان روی آن تحقیق و بررسی کرد صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: می توان گفت این بحثها سندیت ندارد اما به عنوان یک فکری که از ذهن یک مختصص پس از تدبیر در بخشی از قرآن تراوش کرده می تواند شروعی برای تحقیقات بعدی باشد.