توقیف 37 هزار و 300 جلد گواهینامه رانندگان متخلف در جاده های کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ دکتر علیرضا اسماعیلی افزود: بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور در مرداد ماه سال جاری تعداد 69 نفر در جاده های کشور کمتر کشته شدند و شمار کاهش کشته ها در پنج ماهه اول سال جاری به عدد 496 نفر رسید.

فرمانده پلیس راه کشور گفت: شمار کشته های تصادفات جاده ای در مرداد ماه از یک هزار و 807 نفر در سال 87 به یک هزار و 738 نفر کاهش یافت که بر این اساس استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و کرمان به ترتیب 32، 25، 24، 19 و 18 نفر کاهش کشته نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیشترین کاهش کشته را در این ماه به خود اختصاص دادند.

وی افزود: از مجموع کشته های تصادفات 247 نفر در راه های روستایی و تعداد 1491 نفر در جاده های برون شهری جان خود را از دست دادند.

فرمانده پلیس راه کشور با اشاره به کاهش متوالی کشته های تصادفات جاده ای در پنج ماهه اول سال جاری در خصوص دلایل کاهش تلفات ناشی از تصادفات گفت: قاطعیت پلیس در برخورد با رانندگان پرمخاطره، حضور به موقع نیروهای اورژانس و امداد در صحنه حوادث، بهره گیری از روش علمی، استفاده از سامانه GPS و ابزارهای الکترونیکی، اجرای مدیریت بر سرعت در جاده های کشور، تعامل مطلوب سازمانهای دخیل در امر ترافیک و اطلاع سانی تاکتیکی از طریق استودیو رادیویی مرکز کنترل ترافیک پلیس راه کشور نقش حائز اهمیتی را داشته است.

اسماعیلی با اشاره به متوقف کردن تعداد 69 هزار و 104 دستگاه خودرو توسط گشت های نامحسوس جاده ای گفت: در 5 ماهه اول سال جاری گشت های نامحسوس جاده ای با 428 هزار و 630 مورد تخلف سرعت غیرمجاز و195 هزار و 83 مورد تخلف سبقت غیرمجاز و 291 هزار و629 مورد نبستن کمربند ایمنی رانندگان متخلف برخورد کردند که در این خصوص تعداد 69 هزار و 104 خودروی متخلف در پارکینگ متوقف و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 9/42 درصد افزایش داشته است.

فرمانده پلیس راه کشور در ادامه گفت: در این مدت تعداد 37 هزار و 300 جلد گواهینامه رانندگان متخلف ضبط و گواهینامه 29 هزار و 254 رانندگان متخلف نیز مارک دار شده است.

وی خاطرنشان کرد: به منظور استمرار در روند کاهش تصادفات جاده ای برخورد با رفتارهای پرمخاطره رانندگان در جاده های کشور کاننون توجه پلیس است و به ماموران پلیس راه در سراسر کشور ابلاغ شده است که بدون اغماض با تخلفات رانندگان برخورد کنند.

فرمانده پلیس راه کشور با اشاره به اینکه 30 درصد کشته های تصادفات رانندگی مربوط به نبستن کمربند ایمنی توسط سرنشینان صندلی عقب بوده است به هموطنان توصیه کرد در حین رانندگی در جاده های کشور از حرکات مخاطره آمیز و سرعت غیرمجاز خودداری و برای حفظ سلامتی خود و سرنشینان عقب از کمربند ایمنی استفاده کنند.